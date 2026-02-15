小学校へ行く男の子の部屋で、なぜか犬がふてくされていて…愛おしすぎる「まさかの理由と表情」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で17万6000回再生を突破し、「健気すぎる…」「作戦勝ちだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：小学校へ行く男の子→なぜか犬がふてくされていて…愛おしすぎる『まさかの理由と表情』】

行ってきますのヨシヨシ待ち

Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、小学校へ行く準備をしている男の子の部屋で、なぜかふてくされているコーギー「ジッさん」こと「ジノ」くんの様子。

ジッさんはビタッと床に伏せをして、「行ってきますのヨシヨシ待ち」をしているのだそう。前日はヨシヨシ無しで男の子は出発してしまったようで、根に持っているのかじっとりした目で待ち伏せをしています。

目立つ場所で待ち伏せ

この日はわざわざ男の子の部屋までやってきて、絶対に目に入る場所でじーっと待ち伏せ中のジッさん。そんなジッさんの横で、男の子は急いで身支度を整えていたんだとか。

ついにランドセルを背負った男の子は、ジッさんを撫でながら「行ってくるな、いい子にしとくんやで～」と声をかけます。男の子の撫で方はとても優しくて、ジッさん愛に溢れています。

一瞬でご機嫌に

念願の「行ってきますのヨシヨシ」をしてもらい、一瞬でご機嫌になった様子のジッさん。スッと立ち上がり、ワゥワゥと吠えながら男の子をお見送りするべく一緒に玄関へと向かいます。

最初はふてくされていたのに、男の子のヨシヨシで機嫌が直ってしまったジッさん。渾身の「待ち伏せ」大作戦で、無事に「行ってきますのヨシヨシ」をしてもらうことに成功したジッさんなのでした。

投稿には「健気すぎる…」「作戦勝ちだね」「もう来る？って感じのチラ見が可愛い」「前後のジッさんの表情の変わりようｗ」「撫でられた後凄く嬉しそう」「撫で方が優しいねー」といったコメントが寄せられています。

「オヤジ」コーギーなジッさんの愉快な日常は、Instagramアカウント「jino_corgi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。