1日マルっと管理できる最新ウエアラブルデバイス6選【趣味と遊びの“新定番”】

最新のスマートウォッチは、健康管理機能を多数揃え、なかには医療機器認証を取得するものも現れている。日頃の健康指標を測るだけでなく、病気のリスクも知らせてくれる。バッテリーの持ちも従来から向上しており、丸一日の健康管理を任せられるようになっている。

＊ ＊ ＊

昨今のスマートウォッチのトレンドは、医療機器認証を取得したモデルが増えたことと、計測できる指標の増加だ。医療機器認証については、心電図計測機能で取得しているケースが多く、Apple Watchをはじめ、複数の機種がそれに対応している

計測できる指標の増加では、血圧関連の話題が多い。「ウェアラブル血圧計」の名で売られているファーウェイのWATCH D2は血圧を実測できるスマートウォッチだが、昨年末、Apple Watchにも「高血圧パターンの検知」機能が追加された。これは、高血圧の人に多い脈波の変動傾向を検知し、リスクがあると判定された場合に通知がなされるというものだ。

脈で血圧なんて測れるのかと思うかもしれないが、この機能は米国の医療機器認証を取得しており、精度の確証もとれている。

また、体調や体力の残量などを、数値で教えてくれる機種も出ている。自身の調子を定量的に把握することが可能だ。

テクニカルライター

畑野壮太さん

複数台のスマートウォッチを所持。両手首に装着することもある。ヘルスケアアプリの管理機能を使いながら、日々ダイエットに励んでいる。

＜デジタル・ガジェット編＞

スマートウォッチ

1. バッテリーがパワーアップし機能も増加

Apple

「Apple Watch Series 11」（6万4800円〜）

実使用したところ、30分程度のワークアウトを1回しても、バッテリーは36時間ほど持続しました。使いやすさは従来機より格段に向上しており、完成度の高い製品に仕上がっています（畑野さん）

バッテリー持ちが従来機の18時間から24時間に進化。充電切れに悩まされることが減った。高血圧、睡眠時無呼吸といった、自身では気づきにくい病気のリスクを発見する機能を備え、日々の健康管理を後押しする。

▲watchOSのアップデートで、睡眠スコアの表示機能が追加。睡眠時無呼吸のリスクも判定する

▲ヘルスケアアプリに高血圧リスクの通知が来たところ。定期的に血圧を測るよう促す文章が表示されている

2. いまの体調を数値化 休むべきときがわかる

Google

「Google Pixel Watch 4」（5万2800円〜）

曲線的で、かわいらしいデザインが目をひきます。ただし、一段上の健康管理機能であるFitbit Premiumが月額制なのがネック。基本的には、Googleのスマホ利用者向けになりそうです（畑野さん）

睡眠状況や心拍数、心拍変動から体調を数値化する「エナジースコア」表示機能が優秀。いま運動するか、それとも休むかの指標として活用できる。Geminiも搭載しており、AIアシスタントとしても使える。

▲41mmモデルで最大30時間、45mmモデルなら最大40時間バッテリーが持続。15分で、15時間分の急速充電にも対応する

3. 約21日間も持つ 超ロングバッテリー

HUAWEI

「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」（4万8180円〜） ※ベルトにより価格が異なります

私も使っていますが、本機の場合、充電忘れがまず起きません。そろそろ充電かなと思ったら40%くらい残っていたこともあります。1週間の出張時などでも、充電器を持って行く必要はありません。充電が面倒な方にはおすすめできます（畑野さん）

他機種を大きく引き離す、約21日間駆動するバッテリー持ちの良さが最大の武器。またサイクリングの計測機能が従来機から進化し、計測項目を大きく増やした。ほかにも、100種類以上のワークアウト計測に対応。

▲医療機器認証を取得した、心電図計測機能を搭載。下位モデルのWATCH GT 6にはない機能だ

4. 浅い睡眠時のアラームで快適な目覚めを

Garmin

「Venu 4」（7万9800円）

目覚めが悪い人にとって、スマート起床アラームはとてもありがたい機能です。バッテリーは約12日間持つので、充電のストレスが少ないのも出色。LEDライトが内蔵されているのもうれしいです（畑野さん）

従来機より睡眠関連の機能が進化、理想の就寝・起床時間を提案する「睡眠アライメント」や、浅い睡眠時にアラームを鳴らして快適に起こす「スマート起床アラーム」を搭載する。ライフスタイルの管理機能も優秀。

▲「ライフスタイルの記録」機能を搭載。一日の行動が、睡眠や心拍数などの指標に与えた影響を分析できる

▲心電図の測定機能を搭載。心電図測定に対応した同社の最新機種のなかで、本機は最も安価だ

5. 睡眠管理に優れ抗酸化指数を測れる世界初のモデル

Samsung

「Samsung Galaxy Watch8」（5万7900円〜）

エナジースコアの名称はPixel Watchと同じですが、こちらは1日の体調を可視化するというものです。睡眠時の血管負荷を測定したり、食事などのアドバイスをする機能もあります（畑野さん）

個人の睡眠状況に合わせた理想的な就寝時刻を案内する「睡眠コーチング」、睡眠状況から1日の体調を数値化する「エナジースコア」機能を搭載。老化の状況を表す、抗酸化指数を計測できる世界初のスマートウォッチでもある。

▲皮膚のカロテノイド濃度を測定することで抗酸化物質の摂取状況をモニタリングできる

▲毎晩4時間以上かつ3日以上着用すると、睡眠中に血管系にかかるストレスを測定し、健康状態の把握が可能

▲過去1週間分（平日1日、休日1日を含む）の睡眠データを元に、理想の睡眠スケジュールを表示。爽やかな目覚めをアシストする

6. 血圧が測定できる唯一無二のスマートウォッチ

HUAWEI

「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」（6万280円）

スマートウォッチとして十分な機能を備えながら、血圧を測れるのは唯一無二。測定にかかる時間はおよそ1分です。心電図の測定にも対応し、バッテリーは6日間持続します（畑野さん）

血圧計としても活躍するスマートウォッチ。睡眠中の血圧の変化をモニタリングする機能も搭載しており、日中と夜間の体調、血圧をまとめて管理できる。リマインダー機能で、血圧の測定し忘れを防ぐ。

▲血圧と心電図の測定について、日本での管理医療機器認証を取得（※）。その精度は、腕で計測するときと同じレベル ※睡眠中の自動血圧測定は認証の対象外

