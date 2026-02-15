連載終了から24年、「天は赤い河のほとり」2026年夏に初アニメ化

少女漫画界の金字塔が、時を超えて再び動き出します。

累計発行部数2000万部を誇る篠原千絵さんの大ヒット漫画「天は赤い河のほとり」のテレビアニメ化が決定しました。2026年夏より放送開始となります。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 連載終了から約24年、待望の初アニメ化

「天は赤い河のほとり」は、1995年から2002年にかけて「少女コミック」（小学館）で連載された、古代オリエントを舞台にした本格大河ロマン。

現代の女子高生・夕梨（ユーリ）が、紀元前14世紀のヒッタイト帝国に召喚され、皇子カイルとの運命的な恋や、戦いの女神「イシュタル」として成長していく姿を描いた物語です。

第46回小学館漫画賞少女部門を受賞し、2018年には宝塚歌劇団での舞台化も話題となりましたが、テレビアニメ化は今回が初となります。

■ 原作者・篠原千絵「なんというしあわせ」

2026年で画業45周年を迎える原作者の篠原千絵さんからは、ユーリとカイルを描き下ろしたお祝いイラストとコメントが到着。

「連載終了から24年。こんなにも長い時を経て覚えてくださった方がいらして、アニメを作ってくださるとは！！そして、それを皆様方にお届けできるとは、なんというしあわせ。そしてそして、なんとしあわせな作品でしょう」と驚きと喜びの心境を述べています。

続けて「連載当時からのファンの方々には懐かしく、そしてさらに鮮やかに思い出していただけるように……原作を知らないアニメファンの方々には、新たに楽しんでいただけますように心から願っています」と、思いを綴りました。

■ 制作はタツノコプロ 原作コミック愛蔵版の刊行も決定

今回のアニメ化にあたり、ティザービジュアルも解禁されました。ヒッタイト帝国を流れる“赤い河”マラシャンティアを背景に、戦闘服姿のユーリと、彼女の運命を変える皇子・カイルが描かれた凛々しいビジュアルとなっています。

監督は「ワッチャプリマジ！」などを手掛けた小林浩輔さんが務め、アニメーション制作はタツノコプロが担当します。

また、今回の情報解禁に合わせ、原作コミックの「愛蔵版（仮）」の刊行も決定。高精細スキャンやカラーイラストを多数収録した大判コミックになるとのことで、詳細は篠原千絵さんの画業45周年サイトおよびSho-Comi誌面等にて順次発表予定です。

（C）篠原千絵／小学館／アニメ「天は赤い河のほとり」製作委員会

（C）篠原千絵／小学館

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021501.html