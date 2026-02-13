深夜にもかかわらず日本最強馬のサウジカップ連覇にＳＮＳが歓喜の声であふれている。現地時間１４日に行われたサウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）は、日本から出走した坂井瑠星騎手騎乗のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が優勝した。

まずまずのスタートを決めると道中は２列目のインにつけた前年王者。４コーナーでは開いた内を突いて、最後の直線は米国のナイソス（２着）との叩き合いになると思われたが、一度も前に抜かせず、そのままゴールを突き抜けた。勝ち時計は１分５１秒０３。

まさに横綱相撲のレース運びで史上初の連覇を達成。優勝賞金の１０００万米ドル（約１５億６７３２万９６５０円）を獲得した。自身が国内最高額を更新中の総獲得賞金は約４５億６０８３万４５５０円に。これで海外Ｇ１は史上最多タイの３勝目。日本馬は２０２３年パンサラッサ、２０２５年フォーエバーヤングに続く３勝目となった。

サウジカップを連覇したフォーエバーヤングはＸ（旧ツイッター）でもトレンド１位に浮上するなどネットを沸かせている。ＳＮＳに「最終章が始まってる」「俺たちはすごい時代に競馬を見ている」「最終的にいくら稼ぐんだろう」「凄すぎて言葉が出ないです」「世界競馬の歴史に永遠に名を残す伝説の名馬になった！」「本当に最強の走りでした」「最強すぎる！！次元が違う！」「横綱相撲だったな」「ぶっちぎりの賞金王に」「架空の世界でもこんな名馬は滅多に現れないから」「弱点なさすぎんか？」「震えと笑いが止まらない」「種牡馬やるなら北米でやれ」「強すぎかっこいい」「文句なしに世界最強です」「あのまま内閉まってたらヒヤヒヤだった」「初めフタされたかと思ったけどインをついて凄かったぞ」「当たり前のように勝っててエグいね」「強すぎワロタ」「ほんまに凄えよ」「憎たらしいくらい強いな！」