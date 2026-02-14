SNSにアップした「豪邸に住む幼少期」と「夜逃げ後の比較写真」が話題を呼んだグラビアアイドルの戸田れいさん。借金返済に奔走し、同じ事務所の後輩に人気で抜かれた悩みの日々を経て、現在は料理人との「二刀流」で活躍中だ。2023年には結婚・妊娠も発表した彼女に、キャリアの転機について話を聞いた。

戸田れいさん

「かわいくて胸の大きい後輩ばかりがどんどん売れていく」

10代でグラビアアイドルになった戸田れいさんは、芸能の仕事から一度離れた時期もある。再びグラビアの仕事を始めたものの、当時は苦しい日々が続いた。「同じ事務所の後輩が私を追い抜いて、あっという間に売れてしまって。その時は本当に病みました」と振り返る。

「その子の仕事の内容を知ると『私は仕事がないのに、新人でもうその仕事するの？』とどうしても嫉妬してしまう」と当時の心情を吐露。「かわいくて胸の大きい後輩ばかりがどんどん売れていくから『いいなあ』と思いながら、自分にしかできないことって何なんだろうとすごく悩んでました」と語った。

豊胸手術については「えっ、思わないです、思わないです。まずお金もないし、あと豊胸シリコンバッグが破裂した人の話も聞いてたんで怖すぎて」と即答した戸田さん。転機となったのは、巨乳ではない南明奈さんがグラビアで売れたことだった。「別に胸がなくても売れるじゃん」と気持ちを持ち直し、「他の子よりもいい肉付き」と褒められることが増えたお尻を前面に出す戦略に切り替えた。

「崖っぷちキャラをやるようになったら…」ブレイクのきっかけ

しかし、最大の転機は「ゴッドタン」への出演だった。「30歳を超えて仕事ないもんな。崖っぷちだよな」と自分の状況を受け入れ、「崖っぷちキャラをやるようになったら、仕事が舞い込むようになった」と語る。「かっこつけすぎることをやめたら、つらさもなくなりました」と心境の変化を明かした。

現在は、料理人としての仕事も10年以上継続中だ。「芸能の仕事に未練があった」という戸田さんは、昨年末に第一子を妊娠したことをSNSで発表。出産後も「ボートレースのお仕事をメインにやっています。なので、出産後もそのお仕事をやっていけたら」と前向きだ。

パートナーとの出会いは友人の紹介だった。「本当に普通の人です。めちゃくちゃ無口で、私しか喋っていない（笑）。周りにも『夫婦生活が想像できない』って言われるぐらいです。でも、仲いいんですよ」と笑顔で語った。

