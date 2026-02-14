「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８６・５０点で７位に終わり、４大会連続のメダル、冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダルはならなかった。それでも大会直前の骨盤など複数カ所の骨折から２７日、驚異的な回復力と執念で王者の誇りを刻みつけた。

最後まで平野歩夢らしく限界に挑戦した舞だった。骨盤の骨折、膝には感覚がないままの満身創痍の身体で２回目に実戦初投入のフロントサイドダブルコーク１６２０を成功。３回目には怪我の原因となったダブルコーク１２６０クリップラージャパングラブも敢行。転倒に終わったが、史上空前のハイレベルの戦いの中で、間違いなくその舞は見る者を魅了した。

競技後は「本当に生きるか、死ぬかそういう覚悟をもって挑んだつもり。最後決めきれなくて、納得した結果には繋がらなかったですけど、今自分ができることは出し切れたのかな。今の状態の全力にチャレンジできてよかった」と語り、その上で「ここで初めてやるトリックも出して最後挑んでいたので、無事に怪我なくこうやって体が無事に戻ってきて、それは自分の中ですごいホッとしてる部分がある。本当に生きててよかった」と吐露して笑顔を浮かべた。そして今後に向けて「今まで積み上げてきたものは無駄じゃないと思うので、またゼロからがんばっていきたい」と前を向いた。

五輪前最後の実戦だった１月１７日のＷ杯（スイス）で約７メートルの高さから落下。板が折れるほど激しく転倒し、顔付近や下半身を強打した。鼻と口付近からは大流血。五輪開幕まで１カ月を切ったタイミングで骨盤の右腸骨などを２カ所骨折する悲劇に襲われ、出場が懸念された。

状態は私生活にも支障が出るほど。１０日の公式練習後には「（怪我で）終わったと思った。２つの骨折と膝もいまだに感覚がない感じ。先が見えない日々の時間はすごく長く感じた」と振り返った。それでも簡単に諦めないのが五輪王者の強さ。「戻れる可能性はゼロじゃなかったので、それが１％でもあるのなら、ここ（五輪）で滑りたいという気持ちだった。そのまま終わるよりも自分が悔いなく最後までやりきって」。状況が少しでも好転することを信じ、イタリアでの雪上復帰までこぎ着けた。

事故が起こった技はフロントサイドダブルコーク１２６０に、クリップラージャパングラブを合わせた平野歩のオリジナルトリック。「練習から何回も頭から落ちたり、ほぼ逆さの状態で落ちてトラウマみたいになっていた」と語る壮絶な練習過程で身につけた大技だった。２５年１２月の今季Ｗ杯開幕戦では、この技を成功させて優勝したが、１カ月ぶりの実戦となったＷ杯第５戦では成功できなかった。

中学時代からハーフパイプのトップ選手として世界をけん引してきた。１４年ソチ大会で五輪に初出場し、２大会連続で銀メダルを獲得。２２年北京五輪では超大技のトリプルコーク１４４０を成功させ、悲願の金メダルに届いた。

迎えた今回のミラノ・コルティナ五輪への挑戦。「前回の五輪で自分の夢をかなえた。ここで終わってしまうのはもったいない。４年後も頂点を目指すことで、夢の先に自分は進めるんじゃないか」と“夢の向こう側”をモチベーションに、競技と向き合ってきた。

２０代後半にさしかかって体に表れた衰えは、「生活、スケートボード、スノーボード、食事、睡眠、体のケア、トレーニング…私生活から全部をかけていかなきゃ上回れない。１秒でも早く、みたいなところを継続させないと、今の自分の体と向き合って今のレベルで戦っていけない」と、想像では計れないほど濃い日々を送ることでカバーした。

「今までずっとそういうことを続けてると、１回休んだだけで今まで頑張ってきたものを０にする感覚になってしまうのがすごい怖くて…自分を裏切るような感覚が出てくる。そうはなりたくないな、みたいなとこから、やらないとなってスタートしてきた」。絶対王者になったからこそ後戻りはできない、先人がいないからこそ自分で切り開くしかなかった。靱帯（じんたい）損傷、骨折など毎年のようにケガをしてきた。それでも五輪連覇の夢を追い続けてきた。

夢には届かなかった。それでも人生をスノーボードにかけた絶対王者の挑戦が人々の心を打った。

◆平野歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟県出身。１５歳で初出場した１４年ソチ五輪では、冬季五輪日本選手で最年少表彰台となる銀メダルを獲得した。１８年平昌五輪も２位。２２年北京五輪では、同種目日本勢初の金メダルを獲得した。２１年東京五輪にはスケートボード・パークで出場。２４年３月に結婚を発表し、２５年１２月に第１子誕生を明かした。新潟・開志国際高、日大出。１６５センチ