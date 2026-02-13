海と一体化する絶景露天風呂！鹿児島「硫黄島」で過ごす2泊3日の秘湯旅
旅行YouTuberの「旅のヤマネ」が、「【硫黄島】日本一の秘湯で海を眺めて温泉三昧 2泊3日の離島旅｜鹿児島県三島村」と題した動画を公開しました。今回は鹿児島県の離島「硫黄島」を訪れ、2泊3日の旅の様子を紹介しています。旅のハイライトは、海のすぐそばに湧き出る絶景の露天風呂「東温泉」です。
動画で紹介されている硫黄島は、鹿児島県鹿児島郡三島村に属する火山島です。太平洋戦争の激戦地として知られる東京都小笠原村の硫黄島とは別の島で、薩摩硫黄島とも呼ばれています。島の中央にそびえる硫黄岳は、現在も活動を続けるランクAの活火山です。旅のヤマネ氏は、鹿児島港南ふ頭から村営の「フェリーみしま」に乗船し、約4時間の船旅を経て硫黄島へ向かいました。港に到着すると、島の子どもたちが西アフリカの伝統打楽器「ジャンベ」を演奏して出迎える様子が収められています。
この旅の大きな目的である「東温泉」は、海岸の岩場に自然に湧き出た野趣あふれる露天風呂です。目の前には雄大な東シナ海が広がり、波の音を聞きながら入浴できます。動画では、昼間の開放的な景色だけでなく、日暮れ前の幻想的な雰囲気の中で温泉を楽しむ様子も紹介されています。温泉の成分によって変色した岩肌や、エメラルドグリーンと青が混じり合う独特の海の色も、この島ならではの光景です。
その他にも、島内では平家ゆかりの史跡である「俊寛堂」や「安徳天皇墓所」を巡ったり、野生化した孔雀に遭遇したりと、様々な見どころを紹介。宿泊先の民宿では、タケノコなど島の恵みを活かした食事が提供され、旅の疲れを癒やしました。
火山活動の恩恵と脅威を同時に感じられる硫黄島。日常から離れ、大自然の中で特別な時間を過ごしたい方は、旅の参考にしてみてはいかがでしょうか。
