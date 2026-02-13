ピコ太郎、浅草の雷門で世界的DJスティーヴ・アオキと偶然遭遇!?
ピコ太郎が、自身のYouTubeチャンネルにて最新動画を公開。「東京観光Vlog」と題された今回の動画では、ピコ太郎が東京の名所を巡る様子が収められており、その中で起きた“奇跡の遭遇”が国内外の音楽ファンの間で話題を集めている。
【動画】世界的DJと偶然遭遇…！ピコ太郎「東京観光Vlog」
動画では、お馴染みのパイソン柄の衣装とロングのファーコートに身を包んだピコ太郎が、都内の主要スポットを訪問。各地で観光客と交流する姿が収められている。東京のシンボル・東京タワーを観光したあとに訪れたのは、浅草の雷門前。なんとそこで世界的DJのスティーヴ・アオキと偶然対面するという驚きの展開が。しかもアオキから声をかけられるという奇跡的な展開に、ピコ太郎は「Kaminarimon went CRAZY! CRAZY! CRAZY! Very nice chaos!! スティーヴ・アオキさんと会ったピコ！」と興奮しながら振り返っている。
さらに現地では、海外のさまざまな都市から訪れた観光客から次々と声をかけられ、原宿駅前では、サウジアラビアから訪れた観光客らと「PPAP」を歌唱する一幕も収められている。
