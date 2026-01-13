大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。18日の中日では、阿炎（錣山）が時疾風（時津風）を押し出し、1敗をキープした。この光景を世界的な大物ミュージシャンが最前列で観戦。NHKの中継にも映り込み、「衝撃がでかすぎる」「見間違い？」と視聴者を騒然とさせた。阿炎の取り組みに「クレイジーだ」と驚きの声を上げていたのは、日系米国人のスティーブ・アオキ。インスタグラムのフォロ