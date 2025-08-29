かつては“オタクカルチャー”の象徴だった日本のアニメソングと、クラブやフェスで観客を沸かすダンスミュージック。一昔前は「共演NG」だったという、この2ジャンルが近年融合し、国内外で大きな盛り上がりを見せています。今回は、ジャンルレスなスタイルで活躍し、9月13〜14にお台場で開かれるダンスミュージックフェス「ULTRA JAPAN2025」にも出演するDJ WILDPARTYさんと、フリー編集者・ライター・カメラマンとして活