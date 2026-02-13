アイドママーケティングコミュニケーション <9466> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.9％減の2億3400万円に落ち込み、通期計画の3億円に対する進捗率は5年平均の81.8％を下回る78.0％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.0倍の6600万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.6％減の1億4000万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.3％→10.0％に低下した。



