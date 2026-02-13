高い技術力で違和感の無い仕上がりに

2026年2月13日から15日にかけて、西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」がインテックス大阪で開催されます。

これまでの各地で開催されたカスタムカーのイベントを振り返ると、来場者の注目を集めた興味深いクルマが数多く存在しました。その中から今回は、「東京オートサロン2019」でひときわ目を引いた一台、「NATS ウルス86」を紹介します。

このクルマを製作したのは、千葉県成田市に拠点を置く日本自動車大学校（NATS）です。同校は東京オートサロンの常連として知られ、毎年、学生たちが実習の一環で作り上げた独創的なカスタムカーを出展しています。彼らの作品は、単なる展示用のショーカーとして終わらせず、実際に車検を取得して公道を走行可能にすることを前提としている点が大きな特徴です。

「ウルス86」という名前が示す通り、そのコンセプトはトヨタのスポーツカー「86（ハチロク）」と、イタリアのスーパーSUVであるランボルギーニ「ウルス」の要素を融合させるという、非常に大胆なものでした。

通常、86のカスタムでは車高を下げるのが一般的ですが、このモデルではあえてリフトアップという手法を選択しました。さらに、ボディ後部を大胆にカットしてピックアップトラック化するという、既成概念を打ち破るユニークなアイデアが盛り込まれています。そのエクステリアは、一見しただけではベース車両が何か分からないほど大きく姿を変えています。

フロントフェイスには、ウルスの特徴的なバンパーデザインが再現されていますが、これは市販のキットを使ったものではなく、学生たちが一から造形した力作で、鋭角的なラインが見事に表現され、本家のデザインに引けを取らない迫力を生み出しています。

このクルマの最大の特徴は、キャビンの後ろに新設された荷台です。クーペの流麗なボディラインを維持しながら、Cピラーより後方をトラック形状へと作り変える作業は、デザインの整合性や強度確保の面で多大な労力が費やされたことでしょう。

足回りには、大径の20インチホイールに265／50R20という厚みのあるオフロードタイヤが装着されています。リフトアップされた車高と相まって、スポーツカーがベースとは思えない、タフでワイルドなシルエットを構築しています。

パワートレインは、ベースとなった86に搭載されている「FA20型」2リッター水平対向4気筒エンジンがそのまま流用されています。エンジンの詳細なスペックや、駆動方式がFR（後輪駆動）のままなのかといった点は公表されていません。しかし、信頼性の高い水平対向エンジンとワイルドなピックアップボディの組み合わせは、見た目だけでなく走りの楽しさも感じさせてくれます。

同車両について、ネット上やSNSでは「トヨタとランボルギーニ、しかもピックアップ。要素が多すぎるのにまとまっているのが凄い」「顔は完全にウルスなのに、サイズ感が妙に可愛い」「“ニセモノ”と言いつつ、パッと見では騙されそうな完成度」といった、まったく異なる車種を組み合わせた発想と、それが意外にもマッチしていることへの驚きや、「学生が作ったとは思えないクオリティ」「予算が限られる中でここまで仕上げるのは本職顔負け」といった技術力の高さを称賛する声が見られました。

2026年2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ」でも、同車両のように見る人の心を躍らせるようなカスタムカーが登場することでしょう。