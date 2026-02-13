小島瑠璃子、ABEMAで芸能界復帰後初の番組MCが決定 “人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』に意気込み「生々しいリアリティのある番組に」
タレントの小島瑠璃子（32）が19日から3週連続で放送されるABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）で番組MCを務めることが明らかになった。昨年10月に2年半ぶりに芸能界復帰を果たした小島は、本番組が芸能界復帰後初の番組MCとなり「生々しいリアリティのある番組になった」と語る。
【写真】小島瑠璃子＆2歳長男のほっこり親子ショット
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島に加え、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
第1回の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、ブランド物のバッグや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をする。ゆきぽよは自分の資産を売るときに、はたして何を思うのか、人生の再スタートの瞬間を3週にわたって放送する。
また、かつて「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡した鼠先輩や、元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らの、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。もしその額を手にしたら、新たに何をしていきたいのかを深掘っていき、最後にはその誇示する資産を売るのか、はたまた売らないのかを考え、人生を見つめ直す。
個人事務所設立や、お茶の新事業展開など、人生を再スタートさせている小島は、収録を終えて「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました」と意気込みを語り、「私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています」と番組の見どころを話した。
そして一緒にMCを務める吉村については「番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は入りたいところに入ることができました」と絶大な安心感を抱いていることを明かし、そんな小島について吉村は「さすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました」とコメントを寄せた。
■出演者コメント
◇小島瑠璃子
オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました。日本ではお金の話をオープンにしない美徳もありますが、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けにお話ししてくださっています。特に初回ゲストのゆきぽよちゃんは、世間のイメージとは違う、彼女が直面した驚くような真実も語ってくれています。私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています。そして一緒にMCを務める吉村さんは、どんな現場でも番組を成立させてくださる絶大な安心感があります。番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は思い切り入りたいところに入ることができました。ぜひご覧ください！
◇吉村崇（平成ノブシコブシ）
この番組は、単なる下世話なお金の話をしていくのかなと思いきや、全く違いましたね。お金の生み方、作り方の新しいジャンルを見せつけられました。海外では一般的でも、日本では眠ったまま動いていない業界や流通がまだまだある。そこを刺激して動かしていく面白さは、まさにチャンス。目からウロコの連続だったので是非ご覧いただきたいです。一緒にMCを担当するこじるり（小島瑠璃子）はさすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです。
