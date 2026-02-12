バターのいとこ第2弾♡ホワイトチョコがけ新作＆大阪限定も登場

“食”を通して社会課題をデザインで解決するGOODNEWSから、「バターのいとこ」第2弾となるホワイトチョコがけの新作が登場。2026年2月15日(日)より「いとことチョコレート」ホワイトチョコバージョンが発売されます。さらに関西限定フレーバーも加わり、この冬はときめきが止まらないラインナップに♡ホワイトデーギフトにもぴったりです。

ホワイトチョコがけ新作登場

「いとことチョコレート」は、「ふわっ、シャリッ、とろっ」の食感が魅力のバターのいとこにチョコをまとわせた贅沢スイーツ。第2弾ではプレミアムミルク味とホワイトチョコ味がホワイトチョコがけ仕様に。

半分にコーティングすることで、2つのフレーバーと食感を1枚で楽しめます。

いとことチョコレート



価格:1枚入り432円(税込)／ギフトBOX4枚入り1,620円(税込)

フレーバー:プレミアムミルク／ホワイトチョコ

販売期間:2026年2月15日(日)より全国の「バターのいとこ」各店舗にて発売開始

＊一部店舗(大丸東京店)を除く

＊チョコ掛け商品継続販売されます

定番人気のチョコ味・塩キャラメル味はチョコがけ、北海道限定プレミアムミルク味と冬季限定ホワイトチョコ味はホワイトチョコがけに。食べ比べもおすすめです。

ポテト丸×じゃがバター味が新定番に♡大人のリフレッシュおやつ

北海道素材が生む特別感

白い「北海道バターのいとこ」は、北海道産原料にこだわり自社工場で製造。

美瑛放牧酪農場の牛乳からバターを作る際に生まれるスキムミルクを利活用し、竹内養鶏場で北海道産原料中心の餌で育った鶏の白い卵を使用しています。

副産物を活かしたサステナブルなものづくりも魅力のひとつです。

BROWN CHEESE BROTHERフィナンシェホワイトチョコ

価格:1,296円(税込)



また、「BROWN CHEESE BROTHERフィナンシェ」からはホワイトチョコをまとった冬の新作が登場。

内容:4個入り

(期間限定)LITTLE BROTHER BOX



価格:3,240円(税込)

内容:BCBクッキーサンドプレーン/チョコ各3個、ホワイトチョコがけレモンフィナンシェ4個

＊アソートBOXのフィナンシェには、新作の「レモン味」をホワイトチョコがけでお届け。

大阪限定チョコバナナも必見

2026年2月1日(日)より、大阪限定フレーバー「バターのいとこチョコバナナ味」が新発売。屋台の定番チョコバナナをイメージし、バナナジャムをチョコクリームとチョコ生地でサンド。

限定スリーブには屋台の大将になったいとこちゃんが描かれています。

バターのいとこチョコバナナ味



価格:1,080円(税込)

個数:3枚入り

販売期間:2026年2月1日(日)

バターのいとこ大阪限定ご当地BOX



価格:6,264円(税込)

内容量:全18枚(ミルク6枚、チョコ3枚、あんバター3枚、塩キャラメル3枚、チョコバナナ3枚)

販売期間:2026年2月1日(日)

販売店舗：バターのいとこ高島屋大阪店／GOODNEWSOSAKAルクア大阪店

※数量限定販売

この冬だけの甘いご褒美

サステナブルな想いと贅沢なおいしさを両立する「バターのいとこ」第2弾。ホワイトチョコがけの新作や大阪限定フレーバーなど、今しか出会えない味わいが勢ぞろいしました。

自分へのご褒美にも、大切な人へのホワイトデーギフトにもぴったり。心ほどける甘さを、この冬ぜひ楽しんでみてください♪