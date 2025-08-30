Bialystocks、ドラマ『ラムネモンキー』主題歌「Everyday」本日リリース
Bialystocksが、新曲「Everyday」を本日配信リリースした。
「Everyday」は、2026年1月期フジテレビ系水曜22時放送の連続ドラマ『ラムネモンキー』の主題歌として書き下ろされた楽曲。旋律が折り重なることで、繰り返される日常の風景に多層的な奥行きをもたらすような展開が印象的な1曲に仕上がっているという。なお、Bialystocksは同ドラマの劇伴音楽も担当している。
さらにBialystocksは、2026年7月15日に自身初となる日本武道館公演の開催を控えている。オフィシャル1次先行の時点ですでに販売予定枚数を超える応募を受け、2月13日18時よりチケットのオフィシャル最終先行受付がスタート。日本武道館公演の詳細は＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞特設サイトをチェックしてほしい。
◾️フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』オリジナルサウンドトラック
発売日：2026年3月4日（水）
PCCR-00803 / 2,970円（税込）
配信：https://bialystocks.lnk.to/RAMUNEMONKEY.OST
▼CD収録曲
01.ラムネモンキーのテーマ
02.不確かな記憶
03.赤松
04.不穏な真実
05.遭遇
06.マチルダ
07.活気ある街
08.サスペンス
09.何かが見てる
10.蘇る事実
11.闘い
12.仄かな思い
13.遊具
14.大人の日常
15.丹辺市
16.チェンソー
17.予感
18.新たな出会い
19.何か起こるかも
20.葛藤
21.ラムネモンキーのテーマ - Acoustic
22.愉快
23.陽だまり
24.仲間
25.赤松 - Piano Solo
26.モンキーアイランド
※ストリーミング配信 追加収録曲
27.怖さ
28.他愛の無い会話
29.放課後
30.エェ
31.奮起
32.じゃこ天
33.疑念
34.おじさん達
▼主題歌「Everyday」情報
2026年2月12日（木）リリース
配信：https://bialystocks.lnk.to/Everyday
◾️タイアップ情報／ドラマ『ラムネモンキー』
1月14日(水)スタート ※初回15分拡大
毎週（水）22:00〜22:54
▼キャスト
反町隆史 大森南朋 津田健次郎 / 木竜麻生 福本莉子 濱尾ノリタカ / 大角英夫 青木奏 内田煌音 他
原作：古沢良太『ラムネモンキー』（note刊）
脚本：古沢良太
主題歌：Bialystocks『Everyday』
音楽：Bialystocks
プロデュース：成河広明
プロデューサー：栗原彩乃、古郡真也
演出：森脇智延、柳沢凌介、下畠優太
制作協力：FILM
制作著作：フジテレビ
▼配信情報
1月14日（水）フジテレビ放送終了後、
TVer ・FOD より国内配信（FODでは２話以降先行配信）
Netflix より世界配信
▼関連リンク
・ハッシュタグ：#ラムネモンキー
・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/ramunemonkey88/
・公式X：https://x.com/ramunemonkey88
・公式Instagram：https://www.instagram.com/ramunemonkey88/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ramunemonkey88
◾️＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞
2026年7月15日（水） 東京・日本武道館
開場 17:30 / 開演18:30
▼チケット情報
座席/ 料金：指定席 9,500円（税込）/ 2F後方指定席 8,800円（税込）
オフィシャル最終先行：2026年2月13日（金）18:00 〜 2026年2月24日（火）23:59
受付URL：https://eplus.jp/bialystocks/
企画・制作：IRORI Records / PONY CANYON
お問い合わせ：DISK GARAGE 問合せフォーム（https://info.diskgarage.com/）
特設サイト：https://bialystocks.com/budokan/
