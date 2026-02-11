tuki.、日本武道館での自身初のワンマンライブは見事大成功！ギネス世界記録に認定される快挙も達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

高校生シンガーソングライター・tuki.が2月11日に自身初となるワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～」を開催。本公演のチケット販売枚数はなんと8503枚にものぼり、全席完売。ギネスワールドレコーズ社の立会いのもと、本公演が“ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数”としてギネス世界記録(TM)に認定された。

■全21曲の披露を通じて、音楽への決意を示すライブに

tuki.にとっては、ワンマンライブはもちろんイベントや番組収録なども含めてこの日本武道館公演が正真正銘初めての有観客パフォーマンスとなり、争奪戦の末にチケットを手にしたファンが会場に詰めかけた。

開演とともにステージを覆う幕が降り、制服姿でグランドピアノを弾き語る彼女が姿を現すと、初めて届く生の歌声に涙する観客も現れるほど。圧巻の演出とともに「ひゅるりらぱっぱ」や「騙シ愛」など、多彩な代表曲が次々と披露された。

「もし今なにかに迷ってる人がいたら、今日この景色をほんの少し思い出してもらえると嬉しいです」と、等身大の言葉で自らの葛藤と感謝を語った後に、大ヒット曲「晩餐歌」を熱唱。全21曲を通して音楽への決意とファンとの再会の約束を残してステージをあとにした。すると直後に、前述のとおり本公演が“ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数”としてギネス世界記録(TM)に認定されたことが発表され、会場は大きな歓喜と祝福に包まれた。

■tuki.『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』セットリスト

1 一輪花

2 地獄恋文

3 アイモライモ

4 純恋愛のインゴット

5 星街の駅で

6 サクラキミワタシ

7 孤独の鯨

8 コトノハ

9 シーソー

10 騙シ愛

11 ストレンジャーズ

12 マルボロ

13 ひゅるりらぱっぱ

14 零-zero-（新曲）

15 ギルティ

16 最低界隈

17 SOS（新曲）

18 人生讃歌

19 晩餐歌

20 愛の賞味期限

21 月面着陸計画

■ライブ情報

tuki.『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』追加公演

03/04（水）大阪・Zepp Osaka Bayside

03/11（水）東京・Zepp Haneda

03/12（木）東京・Zepp Haneda

tuki.『1st ASIA TOUR 2026』

04/04（土）台北・TAIPEI ARENA

04/05（日）台北・TAIPEI ARENA

04/11（土）ソウル・INSPIRE ARENA

04/12（日）ソウル・INSPIRE ARENA

05/09（土）香港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

05/10（日）香港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

