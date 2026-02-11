2月9日、愛知・稲沢市の市議・山田崇夫容疑者（43）が恐喝などの疑いで逮捕された。

各社報道によると、山田容疑者は昨年11月、自身が出資する一宮市内の飲食店で、男性の顔を複数回殴るなどの暴行を加えうえ、「どれだけ払えるんだ。金おろしてこい」などと言い、現金数万円を脅し取った疑いが持たれている。なお、男性は首などに全治1週間のけがを負い、山田容疑者は調べに対し「大筋合っています」と供述しているという。

「山田容疑者は’01年に地元高校を卒業後し、’05年に全国的に名の知れた県内の大学を卒業。’21〜’22年には別の大学の福祉系学部で学び、現在では障がい者グループホーム、就労継続支援B型など5施設を運営しています。

市議としては無所属で出馬した’23年に初当選。市政の場でも福祉現場での就労経験を活かし、シニアの就労促進、障がい者の活躍分野の拡大に注力していたようです」（社会部記者）

現職市議の恐喝事件ということもあり全国的に注目を集めている山田容疑者だが、ひときわ目を引くのが、その“強烈”なビジュアルだ。

複数のネットニュースで使用されている写真を見ると、山田容疑者の髪型はモヒカンで、いわゆる“トサカ”の部分を鮮明なピンクで染めている。本人のインスタグラムを確認すると、全く同じヘアスタイルにスーツで議員活動を行っているようで、ガタイのよい屈強な体格であることが伺える。

さらに、SNSでは、山田容疑者の逮捕を受けて、ある有名アーティストの今後の活動を不安視する声が上がっている。というのも、そのアーティストと山田容疑者は“深い関係”にあるからだ。

「山田容疑者は’22年から、一宮出身の人気ラッパーSEAMOさん（50）のライブDJを務めているんです。SEAMOさんといえば’00年代前半に頭角を現し、’06年にリリースした楽曲『マタアイマショウ』『ルパン・ザ・ファイヤー』が爆発的ヒットを記録。同年のNHK紅白歌合戦にも出場した実力派です。今年1月の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）にSEAMOさんが出演した際には、山田容疑者もDJとしてバックでパフォーマンスしていました。

そもそも、山田容疑者は東海地区を中心に活動する3人組グループ『マジカル?パレード BEACH』の一員として以前から活動しており、ローカル企業のCMを担当したり、地元で長年開催しておるフェスにも出演したりと、れっきとしたアーティストとしての顔があります。今回の逮捕を受けてのことかはわかりませんが、グループの公式サイトや、山田容疑者の経歴が記された個人サイトは10日夜時点で閉鎖されています」（WEBメディア記者）

山田容疑者の逮捕はSEAMOのファンにも衝撃的だったようで、SEAMOが昨年からデビュー20周年の全国ツアーを敢行中で、11日には大阪での公演を控えていることもあり、Xではこんな声が上がっている。

《え、SEAMOのDJ TAKAOは市議だったの？？で、どうしてそんなことしちゃったの、、年末のアイマショウであんなに楽しかったのにとても残念》

《山田崇夫！？DJ TAKAOさんの事よね！！ほんと何してるんだが 今まで地道に築き上げてきた事を勝手に壊すなよ SEAMOさんにも失礼だろ》

《えっ。たかおさん？！ シーモのバックDJどうするのよ》

《いつもSEAMOの後ろでなんかやってる人だよね SEAMOの顔にも泥塗ってるよな》

なお、稲沢市議会は9日、山田容疑者の逮捕について、HP上で以下のような声明を発表。

《本日、本市議会議員（1期無所属）が恐喝などの疑いで逮捕されたとの一報がありました。現在、事実関係について関係機関とも連携しながら確認を進めているところであります。事実であるとすれば、市民の信頼を大きく損なう極めて重大な問題であり、断じて許されるものではありません。議会としては、事実関係を慎重に確認した上で、対処してまいります》

一票を託した市民、そしてファンを裏切った山田容疑者の罪は重い。