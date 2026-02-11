マーケティング侍が解説するビジネスの真理「義理人情はオワコン」は本当か？成功者が実践する“最強の生存戦略”
マーケティング侍ことりゅう先生が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜ､あの人の周りには自然と｢人･モノ･カネ｣が集まるのか｡人と金を無限に集める社長と凡人の｢決定的な差｣」と題した動画を公開。昭和の価値観とも言われる「義理人情」が、実は長期的に儲かるための科学的に証明された“人柄”であり、ビジネスにおける最強の武器になると解説した。
動画の冒頭で、りゅう先生は「義理人情はビジネスに必要か？」という問いに対し、「絶対あった方がいい」と断言。これは精神論や自己啓発ではなく、行動経済学やネットワーク科学といった分野の様々な研究で証明されている事実だと語る。その根拠として、まず人間の脳の仕組みを挙げた。脳は本能的に「予測可能」な人物を好み、行動に一貫性がない予測不能な人物を「危険」だと判断して避ける傾向があるという。りゅう先生は、「一貫した人、義理を通す人は、脳が安心と評価しやすい」と説明。義理堅い行動は、相手に安心感を与え、信頼を生むための重要な要素であると述べた。
さらに、協力ゲーム実験で最強とされる生存戦略「Tit for Tat（しっぺ返し戦略）」を紹介。この戦略は、「最初は協調し、以降は相手の行動を真似る」というシンプルなルールだが、長期的な関係では最も利益が大きくなることが証明されている。りゅう先生は、この戦略が「恩を恩で返すような体制を作っている人の方が、売上や利益が上がっていき、最終的に戦略でも勝つ」というビジネスの現実と一致すると指摘。無意味な裏切りをせず、受けた協力には協力で返すという義理を通す姿勢が、結果的に最も儲かる最適解であるとした。
また、「類は友を呼ぶ」という現象（Homophily）にも言及。人間は自分と価値観や思考パターンが似た人を好むため、「義理を重んじる人の周りには同じ価値観の人が集まる」と解説した。最終的に、社長の義理堅い振る舞いは「予測可能性」と「一貫性」を通じて信頼を生み、それ自体が強力なブランドになると結論付けた。りゅう先生は、「社長の振る舞い自体がブランドになる」と語り、義理人情が単なる感情論ではなく、人・モノ・カネを引き寄せるための科学的かつ合理的な戦略であると締めくくった。
