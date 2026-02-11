「私の人生は面白くないから」結婚式で新婦が友人の経歴を“盗用”！「ウケたからいいでしょ？」と開き直られ絶縁へ

人生の門出を祝う結婚式で信じがたい「嘘」が披露されてしまったら……。福島県の50代女性は、小・中・高と仲がよかった友人の結婚式に出席した際、耳を疑うような光景に遭遇した。

披露宴の最中、新婦の経歴紹介が始まった。晴れやかな司会者の声が会場に響き渡るが、その内容はあまりにも奇妙なものだった。（文：湊真智人）

「なんとその中身は、私の隣に座る友人の経歴だったのです」

「人生最高の場であんな大嘘つけるなんて」

これには投稿者だけでなく、当の本人である隣席の友人も困惑するしかなかった。驚いて確認したものの、本人も「知らない」とのこと。新郎やその他出席者の前で別人の人生が語られる異様な状況に、二人は凍りついた。

事態の真相が判明したのは、新郎新婦が新婚旅行から帰ってきた後のこと。経歴を盗用された友人のもとに、新婦から一本の電話が入ったという。

「私の人生は他人に紹介できるほど面白くないから、あなたの人生を私のものとして紹介した。ウケたから良いでしょ？」

新婦は悪びれる様子もなくそう言い放ち、「そのかわり新婚旅行のお土産を奮発したから許して」と続けたのだ。

友人の人生を“ネタ”として利用しておきながら、物で解決しようとする不誠実な態度に、女性たちはドン引きした。

「呆れた私たちは彼女と縁を切りました。人生最高の場であんな大嘘をつけるなんて、信じられなかったです」

その場の「ウケ」を優先した結果、信頼関係を棒に振った新婦。代償として手に入れた華やかな披露宴と引き換えに、彼女は真の友人を失うことになった。

