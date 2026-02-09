[2.10 プレミアリーグ第26節](スタンフォード ブリッジ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 28 テディー シャーマン=ロウ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 19 ママドゥ・サール

DF 21 ヨレル・ハト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

FW 7 ペドロ・ネト

FW 9 リアム・デラップ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 25 サム・バイラム

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 19 ノア・オカフォー

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります