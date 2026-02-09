チェルシーvsリーズ スタメン発表
[2.10 プレミアリーグ第26節](スタンフォード ブリッジ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 19 ママドゥ・サール
DF 21 ヨレル・ハト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
FW 7 ペドロ・ネト
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 25 サム・バイラム
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります