この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高市祭りで爆上げ！の日経Wレバもう利食いすべき？選挙前に1.5億円仕込んでた人が解説します。」と題した動画を公開。衆議院選挙での自民党圧勝を受けて急騰した日本株について、自身のポジションを例に挙げながら、利益確定のタイミングに対する持論を展開した。



動画内で田端氏は、選挙前に日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバ）を約1億5000万円分購入していたことを告白。大きな含み益が出ている状況だが、「まだ1株も利食いしていない」と明かした。その理由として、田端氏は行動経済学の「プロスペクト理論」における価値関数のグラフを手書きで示しつつ解説。投資家にとって最も心理的な負担（コスト）が大きいのは、買値と現在値が近い「プラマイゼロ近辺」であると指摘した。



さらに田端氏は、含み益が大きく乗っている状態であれば、多少の価格変動があっても「どっしりと構えていられる」と説明。自身のポジションが買値から大きく離れれば離れるほど、精神的な余裕が生まれ、長期保有（ホールド）しやすくなると説いた。その上で、今回の上昇相場について「日本株の歴史におけるエポックメイキングな出来事」だと位置づけ、現状はまだ「序章」「ウォーミングアップ」の段階に過ぎないと断じた。



動画の終盤で田端氏は、積極財政やインフレへの期待感から、日経平均株価は今後さらに上昇する余地があると示唆。「早売り注意」という言葉で締めくくり、安易な利益確定に動くべきではないと視聴者にメッセージを送った。