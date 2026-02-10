¹â»Ô¼óÁê¤Î°µ¾¡¤ËÅöÏÇ¤¹¤ëÃæ¹ñ¡ÄÂæÏÑ³Ø³¦¡Ö½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬ÂçÏÂº²¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬9Æü¡¢Á°Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂæÏÑÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤â±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÁªµó¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¿¼¤¤¹½Â¤ÅªÌäÂê¤ä»×ÁÛ¤ÎÄ¬Î®¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê°µÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹â»Ô¼óÁê¤¬²þ·û¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÕ¶¶Ê¤ËÉ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÎÓÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÅö¶É¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·üÇ°¤òÄ¾»ë¤·¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Î¼ºÇÔ¤ÎÁ°Îã¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤Ï°ÂÄê¤È·ÑÂ³À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö²þ¤á¤ÆÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¸í¤Ã¤¿ÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï9Æü¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅÒ¤±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ°ÂÊÝ¡¦À¤ÏÀ¡¦·ÐºÑ3½Å¥ê¥¹¥¯¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢°ÂÊÝ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤¬·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¤ÆÉðÎÏ¤òÍðÍÑ¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡ÖÊ¿ÏÂ·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ò¡Ø¹ñËÉ·³¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÀµ¾ï¹ñ²È²½¡Ù¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Î±¦·¹²½¤È¶¦¤Ë·ÐºÑ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ÎÌÅª´ËÏÂ¤òÄÌ¤¸¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯ÉâÍÈºö¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò·üÇ°¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿»Ù½Ð¤¬¹ñ²ÈºâÀ¯Ç½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ù¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥ê¥º¡¦¥È¥é¥¹±Ñ¼óÁê¤Î¸ºÀÇÀ¯ºö¤¬¹ñºÄË½Íî¡¢¥Ý¥ó¥ÉË½Íî¡¢³ô²Á²¼Íî¤Î3½Å·ÐºÑ´íµ¡¤ò¾·¤¤¤¿»öÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£¥È¥é¥¹¼óÁê¤Ï½¢Ç¤50ÆüÌÜ¤ËºÇÃ»Ì¿¼óÁê¤È¤·¤ÆÂà¤¤¤¿¡£
¸Õ¼â¿Ê¡¦¸µ´Äµå»þÊóÊÔ½¸Ä¹¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê´íµ¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ¡¢¡Ø¶Ë±¦»ØÆ³¼Ô¡Ù¤òÊñÍÆ¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæÆü´Ö¤ÎÂÐÎ©¤Èç±Ãå¾õÂÖ¤ò¶¯¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ±¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¤Î¹àÚß±§¸¦µæ°÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¡¦Æî¥·¥Ê³¤¥¤¥·¥å¡¼¤Ç¤è¤ê°ìÁØÄ¾ÀÜÅª¤«¤Ä¶¯¹Å¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¡ÖÎò»Ë¡¦ÎÎÅÚ¡¦·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤ËÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿À¯¼£Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò´ðÈ×¤ËÃæ¹ñ¤ÈÆÍÇË¸ý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¹á¹ÁÀ±ÅçÆüÊó¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡ÖÃæÊÆ¼óÇ¾¤¬º£Ç¯¡¢Áê¸ßË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤äÂæÏÑ¤¬ËÌµþ¤ËÆÍÈ¯¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î°µ¾¡¤ÎÍ×°ø¤ËÃæ¹ñ¤òµó¤²¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÊ¿ÏÂ¸¦µæ´ð¶â²ñ¤ÎÆ¡Î©Ê¸¼¹¹ÔÄ¹¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜÁíÁªµóºÂÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¶ò¤«¤Ë¤â¡ØÂçÏÂº²¡Ù¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÏÂº²¤È¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤Ë·³¹ñ¼çµÁ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ±Â²¼çµÁ¤ò¤¤¤¦¡£
Æ¡¼¹¹ÔÄ¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¹ñºÝÅª¤ËÆüËÜ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¡¢2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤·¤«¤·µÕ¸ú²Ì¤ò¸Æ¤ó¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï»Ù»ýÎ¨¤Î²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶öÁü¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿ÆÃæÀ¯¼£ÀªÎÏ¤¬Ë×Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºö¸¦µæ±¡¤Î³Ô°é¿ÎÉû±¡Ä¹¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÆüËÜÀ¯³¦Æâ¤Î¿ÆÃæÇÉ¤¬´°Á´¤Ë´¤²ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖºòÇ¯11·î¤ËÂæÏÑ»öÂÖ¤ò¼Áµ¿¤·¤¿²¬ÅÄ¹îÌé»á¤é¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸µ³°Áê¤Î²¬ÅÄµÄ°÷¤ÏÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£