YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖIn Somewhere¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚVillage cooking¡ÛExquisite Coconut & Purple Sweet Potato Dessert Cooked Over a Campfire¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£»á¤é¤¬¡¢»ç°ò¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢Ê²¤²Ð¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ç¥¶ー¥È¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£»á¤é¤¬Èª¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´Íý¾ì½ê¤ØÌá¤ë¤È¡¢»ç°ò¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ïîí¤ò»È¤Ã¤Æ¹Å¤¤Èé¤òÇí¤¬¤·¡¢Ãæ¤Î²ÌÆù¤òÀìÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤ÇÃúÇ«¤Ëºï¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºï¤Ã¤¿²ÌÆù¤ÏÉÛ¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌÍ¾õ¤Î¿©ºà¤ò¿å¤ÇÌá¤¹¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©Äø¤¬ÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¤Ï²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ó¥¬¤ÇÁÈ¤ó¤À¤«¤Þ¤É¤Ç²Ð¤ò¤ª¤³¤¹¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Æé¤Ë¥ä¥·º½Åü¤È¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ÑÍÏ¤«¤·¤Æ¥·¥í¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿å¤ÇÌá¤·¤¿ÌÍ¡¢è§¤Ç¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ³¤òÅêÆþ¡£ºÇ¸å¤Ë¼«²ÈÀ½¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃí¤®Æþ¤ì¡¢Í¥¤·¤¤»ç¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Ï2¼ïÎà¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î»ç¿§¤¬Èþ¤·¤¤²¹¤«¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢¥ä¥·º½Åü¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¼ÑµÍ¤á¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ºï¤Ã¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¼êºî¤ê¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤òÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¤È¤¢¤ëÊÒÅÄ¼Ë¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ëÌ±Â²°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¾¯½÷¥µ¥ó¥Ç¥£¡¢¥é¥«¥¤¥óÂ²¤ÎÈà½÷¤ÏÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¹©É×ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤âÈà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë»×¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÊÑ¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ëÈà½÷¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤