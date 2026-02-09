SNS¤ÇÏÃÂê¤Î17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Î¥º§ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î£¸Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#105¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#105¤Ï¡¢¡ÖÇÈßÑËü¾æ¡ª¥·¥ó¥Þ¥Þ¡õ¥·¥ó¥Ñ¥ÑÂç½¸¹ç¡ªÁÔÀä¤Ê²áµî¡õ¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ò·ãÇòSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢£µÌ¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡õ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¡¢Åö»þ17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ä¹½÷¤Î¹â¹»Â´¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëSNSÅê¹Æ¤¬¶Ã°Û¤Î5,660Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¡£¡Ö»ÐËå¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈà½÷¤ÏÊì¤â16ºÐ¤Ç½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÇ¥¿±È¯³ÐÅö»þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ä¤é¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¬¸µÉ×¤È»º¤à·è°Õ¤ò¤·¡¢¤½¤Î¸å£´¿Í¤Î»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µÃ¶Æá¤ÎÂ«Çû¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤·¡¢31ºÐ¤Î¤È¤¤ËºÆº§¡£¤½¤Î¸å£µ¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§À¸³è¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤º¡¢½Ð»º¸å£±Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹á¼è¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Â«Çû¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÉâµ¤¡©¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¯¤¬¡¢¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Ö32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬°Ç¶â¤Î¼è¤êÎ©¤ÆÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾×·â¤Î¹ðÇò¤¬¡£¤Ê¤ó¤ÈºÆº§Áê¼ê¤Î¸µÉ×¤¬Æâ½ï¤Ç¼Ú¤ê¤¿¼Ú¶â¤Î¼è¤êÎ©¤ÆÅÅÏÃ¤¬Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¼Ö¤Î¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é°õ´Õ¾ÚÌÀ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤À¤«¤é¿®ÍÑ¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ê¼Ú¶â¤Î¼êÂ³¤¤Ë¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¶¥ÇÏ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö·ëº§Á°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Àá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢15ºÐ¤ÇÌ¤º§¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÅö»þ¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÂçÂÎ¡Êº£¸å¤Î¡ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¹â¹»£±Ç¯À¸¤Ç³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¡¢16ºÐ¤Ç½Ð»º¡£
¤·¤«¤·¡¢½Ð»º»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤Î¡ÖÈà»á¤µ¤ó¤â½Ð»º¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤â¤¦¡ÊÈà»á¤Ï¡Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹á¼è¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂçº®Íð¡£¤Ê¤ó¤ÈÎ×·î¤ÇÇË¶É¤·¡¢Ï¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÈà¤Î¼Â²È¤¬¼Ö²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢18ºÐ¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¼Ö²°¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¡ØÂ¾¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ãµ¤µ¤º¡Ä¡ÄÅÜ¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹á¼è¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È²óÅú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êLDH½êÂ°¤Ç¡¢EXILE¡¢THE RAMPAGE¡¢GENERATIONS¤é¤Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤ä»Ò¤É¤â¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢16ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿»¨»ï¡Önuts¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¤ì¤ª¤ó¤µ¤ó¤äÀº»ÒÄó¶¡¤Ç£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¶¡¼£µÌ¾¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#105¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
