Kis-My-Ft2玉森裕太が『anan』の表紙に登場！ぬいぐるみを素肌でハグ

2月18日発売のKis-My-Ft2玉森裕太が『anan』2484号の表紙に登場する。

■「ananっぽいポーズを意識しました」（玉森）

『anan』の表紙で官能系グラビアに挑戦した玉森。今回はぬいぐるみを相手に素肌でハグという形で、表紙に挑戦。玉森自身が「ananっぽいポーズを意識しました」という、もふもふのぬいぐるみ越しに見せた挑発的な表情は癒しとセクシーが交差するものとなっている。

今回のグラビアでは、リップメイク、アイメイク、チークとメイクによる変身、さらには日傘やレースのグローブを取り入れたレディライクなファッション、ノースリーブにロンググローブという白肌を活かしたファッション、はたまたハードなレザーとシルバーを基調としたロックなファッションまで、これまで見たことがない玉森が満載。まるで絵画や彫刻のような玉森が持つ中性的な造形美がフル発動した表情やポージングにも注目だ。また、今回の特集内でマキアージュの“白玉ファンデ美容液”こと、新発売のファンデーション「エッセンスリ キッド EX ブライトグロウ」を玉森がまとってのスペシャルコラボ企画も。いつになく明るく、発光するような肌の玉森も必見。

■インタビューではメイクやヘアへのこだわりを披露

ドキュメンタリー『玉森裕太 MODE』でもなみならぬステージへのこだわりを見せていた玉森。今回のインタビューでもライブでのメイクやヘアへのこだわりを披露。さらには「Kis-My-Ft2のメンバーのヘアをプロデュースするなら？」という質問に、メンバーの観察力とともにアツき思いがあふれ出る回答が。今後の夢を語りながら、最終的にはファンへの愛がほとばしる玉森さんが垣間見られるインタビューも必読。

■【動画】『玉森裕太 MODE』Teaser

■書籍情報

2026.02.18 ON SALE

『anan』2484号

