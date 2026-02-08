【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

ファット・カンパニーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ウィッチVer.」などを展示している。

今回イベント会場の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」内にあるファット・カンパニーの展示エリアにて、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル作品「バニースーツ プランニング」から「ソフィア・F・シャーリング ウィッチVer.」「シオン・ブランクネス 牛ビキニVer.」「ヴェロニカ・スイートハート ビキニアーマーVer.」の原型やデコマスが展示されている。

その他にも、アニメやゲーム作品のフィギュアが多数展示されており、「お兄ちゃんはおしまい！」より「緒山まひろ」や「緒山みはり」、「まいてつ Last Run!!」より「ハチロク」や「ハチロク バニーVer.」、「魔法少女にあこがれて」より「マジアベーゼ 第二形態」、「ノーゲーム・ノーライフ」より「ジブリ―ル バニーVer.」、「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」より「マキナ」や「チハル」、「アズールレーン」より「キアサージ スプリング・モニタリング」など、様々なフィギュアの原型やデコマスを展示している。

さらにパネル展示にて、今後フィギュア化予定の作品やモチーフとなるイラストなども展示している。

パネル展示

(C)高峰ナダレ

(C)ねことうふ・一迅社/「おにまい」製作委員会

(C) Lose

(C)⼩野中彰⼤・⽵書房／魔法少⼥にあこがれて製作委員会

(C)Phat!

(C)榎宮祐

(C)亀山陽平／タイタン工業

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) NEOWIZ & GAMFS N Inc. All Rights Reserved.

(C)カンザリン

(C) SUNBORN All Rights Reserved.

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)ATLUS. (C)SEGA.

(C)2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.