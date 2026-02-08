理想のマイホームを求めて早3年が経ったあの芸人が、愛する妻と子どもたちのため、ついに購入に踏み切る!? 「大阪市内」「予算7000万円」「80平米以上」といった希望条件を全て満たし、魅惑のリノベーションプランで彼を驚かせたのは、天王寺区にある中古マンションだ。

【TVer】40度近い熱で2日間寝込んだ妻「殺意が湧きました」 過去には「片栗粉を聞き間違えてカプリコ買って……」 結婚10年目の芸人夫におつかいを頼んだ結果……？

探し始めて3年も経つのにマイホーム購入に踏み切れない芸人とは、お笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一のこと。田崎といえば、2025年3月に第2子となる男児の誕生を、SNSで報告したことが記憶に新しい。家族が増えたため、田崎は今までのようにのんびり物件を探している場合ではない。

田崎ファミリーの希望条件は、上記画像の通りズラリ。これら条件を全て満たした物件が、なんと大阪府大阪市天王寺区にあった！ その物件は築39年で、広さは約85平米、最寄り駅から徒歩4分の場所にある、ウォークインクローゼットつき3LDKという間取りの中古マンションだ。

このマンションは、田崎の希望通り大胆にリノベーション予定！ 畳半帖ほどしかない狭い玄関は、周りの壁を取り壊して約3帖の土間タイプにするため、ベビーカーを置いても十分広い。

約14帖のLDKと約6帖の和室、約12帖の洋室は、それぞれ壁を取り壊して約25帖のLDKに劇的チェンジ予定！ リノベーション後のイメージイラストを見た田崎は、「うわぁ～オシャレ～！」「すげぇ！ めっちゃいい！ すごぉい！」と、今までにないほど目をキラキラさせてはしゃいだ。

キッチンは、白のタイルで清潔感のある仕上がりに。水回りやガスコンロの向きを変えて、リビングが見えるカウンタータイプにするため、田崎は「対面で子どもたちを見ながらお料理ができる！」と嬉しそうだ。

YouTube配信用の部屋は、将来的には子どもたちの部屋2つになる設計だ。ほかにも、5帖の夫婦用寝室、大容量のウォークインクローゼットなどがあり、田崎はどの部屋にも瞳を輝かせた。

田崎ファミリーの理想が叶うこの中古マンションは、物件価格が4180万円、リノベーション価格が1600万円で、合計5780万円と予算内！ マンションがどんどん値上がりしている中での衝撃価格に、田崎はもちろん、彼をスタジオで見守る「やすとも」こと海原やすよ ともこたちも、「これ安いのでは!?」「安い！」「いったん買った方がいい！」と大騒ぎした。

田崎は実印持参で本気度を示し、「買いま……」まで言って口を「す」の形にしたが、悩みに悩んだ末に「すみません、もうちょっと待ってください！」と保留判断！ 2階の物件である点のみ引っ掛かったそうで、「今すぐ奥さんに会いたいです。マジで相談させてください！」と、購入に前向きな姿勢をアピールした。

なお、うかうかしているとほかの芸人に購入されるかもしれない天王寺区の魅力的な中古マンションは、やすともが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）2月5日放送回で紹介された。

【TVer】2025年3月に結婚発表したあの男性芸人、挙式場所は妻の希望を採用 「浮かれています」相方がイジりまくり