食洗機の悩み、だいたい解決できるんじゃ？

ドラム式洗濯機、ロボット掃除機と並ぶ現代の新三種の神器たる「食洗機」。食器洗いの時間を他のことに使えますし、手洗いの厳しさ（特に冬場は地獄だよね…）に悲鳴を上げる手もニッコリ。

…なんですが、本格的なモデルは水道とつなぐ必要があって、工事が必要。設置場所も流し台の近くに限られてきて、なかなかの高ハードル。

でも、コレならイケる！ってヤツ、シロカから出ました。

「タンク式」と「分岐水栓式」の両対応

Image: シロカ

どばーっと上から。ね。

と、新モデル「SS-M171（オンラインストア限定 PDW-M151）」は水をドバドバ注げるタンク式。

分岐水栓の工事が要らないので、買ったその日にすぐに使い始められますし、シンクから多少離れた場所にでも設置OK。勝手に工事ができない賃貸などでは助かるスタイルですよねー。

…と、思いきや分岐水栓にも対応するのです。こっちは水を注ぐ手間なく、ラクして使えるのがいいですねー。

例えば今の部屋は水栓工事できないけど、引っ越し先は水栓をいじってもいいらしい！ みたいなときは、こういう2Wayで使えるモデルを選んでおくと、将来的に助かるやつ。

Image: シロカ

収納量は16点（大皿2点、中皿2点、小皿2点、中鉢2点、小鉢2点、茶わん2点、 汁わん2点、コップ2点、はし、スプーン等の小物類）と、単身世帯〜3人暮らしくらいの規模にマッチしたサイズ感ですね。

価格は公式ストアで3万9380円。旧モデルとほぼ同じデザイン・機能ですが、洗浄アプローチが「うずマックス洗浄」という新しい思想に変わっています。価格がそんなに変わらないなら、新モデルの方が良いかも？

ちなみに、やるかどうかはわからんですが…

Image: シロカ

タンク式の利点をフル活用すれば、こんなアクロバティック設置も許されます。

やるかどうかはわからんけど！

Source: シロカ