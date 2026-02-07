物価高が続き、食品スーパーでの買い物も憂鬱になりがちな昨今。頼りになるのが激安スーパーだ。大阪で営業する「スーパー玉出」はその代名詞としても知られている。

【写真】西成で爆売れ！スーパー玉出「138円モーニング」の中身

全国的に知名度を上げた「1円セール」は現在、月1回の開催となっているものの、独自の存在感とサービス精神はいまだ健在。大阪のみならず、海外や関東でも熱心なファンをつかんでいる。

そんな同店、近年は閉店ラッシュでにわかに騒がれたが「西成に店舗を集中」する方針を掲げて現在19店舗を営業中。公式TikTokアカウントでは「西成で爆売れ！」として、「スーパー玉出のモーニングセット」（税込み138円）を紹介している。

パン、唐揚げ、コロッケ、ウインナー、ゆで卵がセットになったまさに理想の朝食ラインナップで、SNSでは「安すぎる！」と評判だ。

スーパー玉出「何かおもしろいサービスメニューはできないかと開発」

商品が生まれたきっかけについて、スーパー玉出を運営する株式会社フライフィッシュに聞いてみると、「当店で朝食をお買い求めのお客様に、何かおもしろいサービスメニューはできないかと思い開発しました。発売当初よりこの価格で販売しております」とのこと。

実はこのモーニングセット、チラシ・買い物情報サービスの「トクバイ」が主催する「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙2025」において、「スペシャルセレクト部門・コスパ最強賞」を受賞。それを機に販売店舗を拡大したというヒット商品なのだ（現在は恵美須店のみで購入可能）。

実際、どんな商品なのか？ 関西の食品スーパーに関する記事を多数手掛けるライター、アズマミサト氏は販売する恵美須店についてこう説明する。

「地元大阪でもその存在感は特別な"スー玉"ですが、噂のモーニングセットを販売している恵美須店は、中でも特にディープな空気が漂っています。スー玉の魅力存在感を存分に味わいたい人にはお勧めの店舗。やはり安いですから、お客さんもかなり多いです」

スーパー玉出の中でもディープな恵美須店で「モーニングセット」を実食

そんな恵美須店が販売する「スーパー玉出のモーニングセット」は、午前中にはすっかりなくなってしまうほど人気商品だ。アズマ氏が実食してみた。

「内容は、サンドイッチ（ハムタマゴ・ハムレタス）がふたつ。大きさは割としっかり目です。そして、ゆでたまご半分、ウインナー1個、ミニコロッケ、ポテサラ、キャベツの千切りがセットになっています。モーニングとしてはかなり満足度の高いものではないでしょうか？

お味はいたってシンプル。取り立てて個性のあるものではないのですが、やはりスー玉の強さは、価格でしょう。税込み138円でお野菜もパンも玉子もしっかりとれるのは、地域愛を感じさせる、優しいメニューだと思います。午前中で完売してしまうのも納得です」（同前）

スーパー玉出の「地域の皆様に愛される店舗」という理念を体現したような、「さすがスー玉！」の一品。独自のサービス精神が光る商品開発に、これからも注目だ。