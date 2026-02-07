【メゾピアノ】マイメロディとマイスウィートピアノのオリジナルアイテム登場！
ナルミヤ・インターナショナルが展開するブランド「mezzo piano（メゾ ピアノ）」より、サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」とのスペシャルコラボアイテムが登場。2026年2月6日（金）より全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンラインにてお取り扱いが始まった。
＞＞＞メゾピアノのオリジナルアイテムをチェック！（写真22点）
カーディガンはマイメロディとマイスウィートピアノの刺繍ワッペンと、チュールのリボンをほどこした豪華なデザイン。袖口にもリボンが付いているのがポイント。オリジナルの総柄プリントを使用したワンピースは、胸元のレースアップがポイント。裾には豪華な刺繍とアップリケがついている。
ぬいぐるみの様な触り心地の生地を使用したマイメロディ、マイスウィートピアノのアップリケがとってもかわいい長袖Tシャツ。肩からふんわり広がるチュール＆レースのフリルがポイント。チュールスカートと合わせたふんわりガーリースタイルがおすすめ。
フレアシルエットが綺麗な前開きワンピースはバレエやダンスなど髪型を崩したくない習い事のお着替えに便利なアイテム。普段着の羽織りとしても使える。衿元や胸元にもこだわり、裾にはマイメロディとマイスウィートピアノのアップリケ刺繍が入っている。
オリジナルデザインとお揃いのバレリーナをイメージをしたチュチュやティアラを身にまとったふたりがとってもかわいいバッグ。ショルダー紐は大人でも使用できるように長めで、後ろの収納部分はスマホが入る大きさ。
ふたりのお顔のポーチチャームは、お手持ちのバッグに付けて一緒におでかけできる。大人も使えるのでキャンディーなどのお菓子、イヤホン、リップクリームやミニコンパクトなどを収納するのにおすすめ。
＞＞＞メゾピアノのオリジナルアイテムをチェック！（写真22点）
カーディガンはマイメロディとマイスウィートピアノの刺繍ワッペンと、チュールのリボンをほどこした豪華なデザイン。袖口にもリボンが付いているのがポイント。オリジナルの総柄プリントを使用したワンピースは、胸元のレースアップがポイント。裾には豪華な刺繍とアップリケがついている。
フレアシルエットが綺麗な前開きワンピースはバレエやダンスなど髪型を崩したくない習い事のお着替えに便利なアイテム。普段着の羽織りとしても使える。衿元や胸元にもこだわり、裾にはマイメロディとマイスウィートピアノのアップリケ刺繍が入っている。
オリジナルデザインとお揃いのバレリーナをイメージをしたチュチュやティアラを身にまとったふたりがとってもかわいいバッグ。ショルダー紐は大人でも使用できるように長めで、後ろの収納部分はスマホが入る大きさ。
ふたりのお顔のポーチチャームは、お手持ちのバッグに付けて一緒におでかけできる。大人も使えるのでキャンディーなどのお菓子、イヤホン、リップクリームやミニコンパクトなどを収納するのにおすすめ。