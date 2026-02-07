2月5日、谷まりあがInstagramを更新した。

【写真】鏡越しの自撮りSHOTも公開

谷は、自身のInstagramアカウントにて、美容予約アプリ「Nailie（ネイリー）」が主催するその年のビューティートレンドを象徴する人物を発表するイベント「Beauty of the year 2026」のタレント部門、アイ部門を受賞したことを報告。

続けて、「今年も内側から輝けるようにたくさん楽しい時間を過ごせますように」と綴り、美しいボディラインが際立つ上品なゴールドドレス姿のバックSHOTや、笑顔の写真などを複数掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「とても綺麗です」「素敵」「スタイル抜群ですね！」「世界一美しい」「めっちゃセクシー」などの反響が集まっている。

ファッション誌『ViVi』の専属モデルの活動を経て、『Sweet』『ar』『25ans』など多数の雑誌に登場している谷。Instagramのフォロワー数は350万人を超えており、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。

画像出典：谷まりあオフィシャルInstagramより