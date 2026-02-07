クリスピー・クリーム、スタッフが選んだおすすめ定番ドーナツTOP5、3位は「黒蜜きなこ」、2位は 「ブリュレ」 、1位はカラフルなトッピングで食感も楽しい商品だった

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月6日、全国で働くスタッフたちがおすすめの定番ドーナツとして選んだ商品上位5点を発表した。同社が「Krispy Kremer」と呼ぶ、接客や製造など全部門で働くスタッフたちの投票で決定したもの。

1位は見た目も食感も楽しい「チョコ スプリンクル」

チョコ スプリンクル／ 291円（イートイン297円）

1位になったのは、人気ナンバーワンの「オリジナル・グレーズド」にチョコアイシングをかけ、その上にカラフルなレインボースプリンクルをちりばめた「チョコ スプリンクル」。顧客も子供から大人まで幅広い客層に人気といい、スタッフからは「見た目も可愛くて気分が上がる！」「お土産のBOXに必ず含める」といった声が上がったという。ちなみに、食べる際に温めるとチョコレートがとろっとしてそこに食感のあるスプリンクルがアクセントになるので美味しいとのこと。

2位は同じくオリジナル・グレーズドの表面を炙ってキャラメリゼする「ブリュレ グレーズド カスタード」。バニラ風味のカスタードクリームは、キャラメリゼした表面の香ばしさを楽しめるよう甘さは控えめに抑えてある。スタッフからの意見では店舗でキャラメリゼすることによる炙りたての食感を推す声が紹介されている。

Kome-Dough 黒蜜きなこ／313円（イートイン319円）

このほか、3位は国産の米粉を使用したオリジナル生地の「Kome-Dough 黒蜜きなこ」、4位はオリジナル・グレーズド、5位は「クッキー＆クリーム チョコ」。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンでは、今回のランキングで選ばれた5つの商品を、20周年記念として20円引きとするキャンペーンも企画。2月16日から2月24日まで実施するという。

画像ギャラリーでは各商品の画像と販売価格を紹介している。

