益若つばさ、付き合う前の体の関係を“漢字2文字”で表現　秀逸な例えにスタジオも感嘆

益若つばさの秀逸な例えにスタジオが感嘆する場面があった。

【写真】漢字たった2文字で秀逸な表現！益若つばさが例えた「付き合う前の体の関係」

2月5日（木）の『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、タレントの鈴木奈々、モデル・プロデューサーの益若つばさ、元セクシー女優でタレントのみひろという“バツイチ”の共通点を持った3人が、前回に続いて本音トークを繰り広げた。

後半戦の今回も3人から赤裸々トークが語られていくなか、みひろから「1つ質問なんですが…付き合ってなくても体の関係はアリですか？」と話題が振られる。

これに鈴木は「無理、私は絶対に無理」とキッパリ意見するが、益若は「内見ってことだよね？」と一言。「私たち、付き合う前の体の関係を“内見”って呼んでるんだけど」と、普段女子会のトークでしている“例え”を笑いながら明かす。

あらためて益若は「私は大人だったらいいんじゃないかな。誰とでもはダメだよ？ その先パートナーになるっていう意志があるならいいと思う」と持論を展開した。

この益若の発言に、スタジオの稲田は「“内見”っていい表現ですね」とコメント。ぺえも「（付き合う前に）一回ちょっと確認させていただかないとね。“事故物件”かもしれないから」と内見トークを広げて笑いを誘っていた。