Amazonは音楽ストリーミングサービス「Amazon Music」の新プランとして、月額1,080円(非プライム会員)の「Amazon Music Standard」の提供を開始している。プライム会員は月額980円。先日値上げが発表された「Amazon Music Unlimited」との違いはオーディオブックの有無。

Amazon Music Unlimitedでは、音楽やポッドキャストに加えて、オーディオブックサービスの「Audible」から毎月1冊を無料で楽しめる特典が用意されているが、Amazon Music Standardでは、この特典は提供されない。

そのほかのHD/Ultra HD/空間オーディオ(Spatial Audio)での楽曲配信や、シャッフルなし再生、広告無し再生などは、Unlimitedと共通。個人プランに加えて、ファミリープランも用意されている。

ファミリープランは一度に最大6端末までで使えるプランで、非プライム／プライム会員向けともに月額1,680円。

既報のとおり、Amazon Music Unlimitedは2月4日に料金が改定されており、プライム会員向けは月額980円から1,080円に、非プライム会員向けは同1,080円から1,180円に値上げされている。