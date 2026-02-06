元NHKアナ「敵意さえ感じる」怒りにじませ「NHKには二度と行かない…あまりにも失礼」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの川端義明（74）が6日までに自身のブログを更新。NHKの対応に苦言を呈した。
川端アナは「ある時、新たなアナウンス室長に挨拶に行こうと放送センターを尋ねた。それまでは我々OBも書類一枚書けば懐かしい職場、アナウンス室に入れたのだが、この日はアナウンス室に入れてくれなくて、外部の客扱いで応接室に通された」と、NHK放送センターでの出来事をつづった。
続けて「室長曰く、『セキュリティの関係でこちらで』とのこと。『OBでも頑なに職場には入れない』という対応にびっくりした」と驚き「OBで会友の僕が、職場に立ち入ることがセキュリティをどう侵犯することになるのか聞いてみたかったが、あまりの馬鹿馬鹿しさにやめておいた。以後先輩に対し失礼な扱いをするNHKには二度と行かないことにした。あまりにも失礼だ!」と怒りをあらわにした。
また「最近毎年恒例の放送記念日記念式典について旧友会(OB会)かられんらくがあり、総務局からの連絡で、一般の旧友会員は参加無用!とのこと。NHKでは一年に一度、この日に大勢の先輩たちが懐かしく職場に集まる日だった。みんな楽しみにしていのだ。それもやめたいということらしい!?呆れた!」とつづった。そして「30年以上も、一生懸命働き、過酷な転勤で親の死に目にも会えない環境にも耐えてNHKに貢献したのに?なんだ!これは!?という気持ち。ここまでされると、先輩としては、NHKに敵意さえ感じる」と苦言を呈した。