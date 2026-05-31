嵐が31日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、この日をもってグループとしての活動を終了する。午後6時開演のラストライブを前に、二宮和也(42)が自身のXを更新。意気込みを記した。二宮は開演15分前に「よし！じゃあ行ってきます！！」とポスト。投稿後10分で10万いいねがつくなど、大反響となっている。嵐は1999年、米ハワイで結成を発表。同年、11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、「Love so sweet」「H