12星座別「恋愛」あるある!?「獅子座（しし座）」のあなたは「友達に恋人を紹介して自慢したい」？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。大好きな恋人ができたら、すぐにでも友達に会わせたいという人もいれば、2人の世界を邪魔されたくない、あえて人に話すことではないと黙っている人もいます。恋人を友達に紹介したい傾向が強いのは何座でしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■獅子座（しし座）……友達に恋人を紹介して自慢したい
人からの注目を集めることが大好きな獅子座。恋人との関係をオープンにして、自分の幸せを周囲に見せたいという気持ちが強い傾向があります。友人が集まる場所へ積極的に恋人を連れていき、紹介しようとするでしょう。そして、「お似合いだね」と褒められることに大きなよろこびを感じるのです。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
