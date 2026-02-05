2月4日、トークバラエティ番組『一周回って知らない話』（日本テレビ系）が放送。今回はゲストに、タレントの辻希美が登場。これまでの彼女の育児や母としての苦悩を明かし、話題となっている。

今回は「芸能界辞めてやる！過去の挫折大告白SP」と題してオンエア。スタジオには、子沢山芸能人ママとして辻とともに、加藤夏希、東原亜希の3人が登場。それぞれの子沢山育児の苦悩を語った。

「辻さんは、これまでの経歴や子育てを振り返りながら、19歳で結婚・妊娠を発表したことをきっかけに、いわれのない誹謗中傷を受けたことについて言及。第1子を出産後、子育てについて書き始めたブログに寄せられたコメントは、9割が批判的なものだったといいます。世間の声を気にして誰にもバレないように変装しながら、近所に買い物に行く日々を過ごしていたことも明かしました」（テレビ局関係者）

過剰なバッシングを浴びた期間は12年にも及んだ。その間、辻は「消えたい」「自分なんていなくなればいい」と思ったと告白した。辛かった胸の内を明かし、視聴者は釘付けになった。同時にXでは、そんな辛い状況を赤裸々に明かす辻の言葉に、心を痛めるユーザーが相次いだ。

《辻ちゃんのお話くるしい》

《見てて辛いわ、辻ちゃん強えわ》

《辻ちゃんの話聞いて涙腺決壊》

9割のバッシングの中にある1割の温かなコメントに救われてきたという辻。しんどい時期を耐え抜いた彼女の強さに感銘を受けた人も多かったようだ。

「世間の風向きが変わったのは2019年に始めたYouTubeです。家事、育児の様子を投稿し続けることで、応援する視聴者も多くなってきたといいます。現在は子育てをしながら、月20本ほどYouTube動画をアップ。そんなストイックさも共感を呼んでいるのでしょう」（芸能プロ関係者）

さらに、2025年8月には第5子を出産。5人のママとなった今、彼女はその幸せを噛み締めているという。

「5人めで待望の次女を出産し、夜中の授乳まで幸せだと語っていた辻さん。スタジオでも、成長する子供たちに支えられながら過ごしているといい『今は幸せです』とキッパリ。世間の受け止め方が変わってきたことを肌身で感じ、配信活動に手ごたえを得ているのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

今、辻の周りには温かさが溢れている。