SamsungのGalaxy S25 Ultraが、One UI 8.5のベータ版において25倍のビデオズームに対応したことが明らかになりました。これにより、これまでの最大20倍ズームからさらに倍率が引き上げられることになります。

↑現行モデルのカメラもパワーアップへ。

著名なリーカーのIce Universe氏がこの情報をXで共有。同氏は情報の公開に合わせて、カワセミを5倍から25倍までズームしながら撮影したデモ映像も投稿しています。

On the Galaxy S25 Ultra running One UI 8.5, the maximum video zoom has been increased from 20× to 25×. What you’re seeing here is a video of a kingfisher shot while zooming from 5× to 25×. pic.twitter.com/f0QqUJEj8c — Ice Universe (@UniverseIce) January 31, 2026

SamsungはOne UI 8.5をGalaxy S26シリーズで初公開すると予想されています。その新製品発表会は2月25日が有力視されているため、以前のGalaxyフラッグシップモデル向けにアップデートが配信されるのは3月から4月頃になる可能性が高いと考えられます。

Galaxy S25 Ultraと同様に、現在20倍のビデオズームが可能なS24 Ultraにこの機能が追加されるかどうかは現時点で不明。また、これまで通り、Samsungは最新のフラッグシップモデルから優先的にOne UI 8.5を展開していくでしょう。

そのため、まずはGalaxy S25、Galaxy Z Fold 7、そしてZ Flip 7に安定版が配信され、その後にGalaxy S24やそれ以前のフラッグシップ、さらに中価格帯のモデルに提供されていく見通しです。

Source: Ice Universe(X)

via: Android Police

The post Galaxy S25 Ultra、One UI 8.5ベータ版で25倍のビデオズームに対応！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.