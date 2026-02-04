Jリーガーが好きな女性タレントランキング！ 広瀬すず、今田美桜らを抑え、長澤まさみと同率１位に輝いたのは？【最新版】
Jリーグの秋春制移行を前に、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が２月６日に幕を開ける。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会の開幕に先立ち、J全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。
この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計し、トップ20を発表する。
栄えある１位に輝いたのは、７人組ガールズグループのHANA。ラッパー／シンガーのちゃんみなさんがメインプロデューサーを務め、オーディション「No No Girls」から誕生。2025年にメジャーデビューを果たし、昨年の第67回日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞した。
そのHANAと同率１位となったのが、女優の長澤まさみさん。ヒロインを演じた2004年の映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でブレイクして以降、『プロポーズ大作戦』や『コンフィデンスマンJP』など数多くの大ヒット映画やドラマに出演。今もなお、絶大な人気を誇っている。
続く３位は広瀬すずさん、今田美桜さん、新木優子さん、出口夏希さん、上戸彩さんの５人が７票で並んだ。その他には、川口春奈さんやサナ（TWICE）さん、有村架純さんらもトップ10入りしている。
「J１リーガーが選ぶ好きな女性芸能人」のトップ20は以下のとおり。
１位 HANA（９票）
長澤まさみ（９票）
３位 広瀬すず（７票）
今田美桜（７票）
新木優子（７票）
出口夏希（７票）
上戸彩（７票）
８位 川口春奈（５票）
９位 サナ（TWICE）（４票）
有村架純（４票）
KARINA（aespa）（４票）
新垣結衣（４票）
岡崎紗絵（４票）
山本舞香（４票）
浜辺美波（４票）
16位 倉科カナ（３票）
柴咲コウ（３票）
小松菜奈（３票）
永野芽郁（３票）
守屋麗奈（３票）
小芝風花（３票）
吉岡里帆（３票）
長谷川潤（３票）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計し、トップ20を発表する。
そのHANAと同率１位となったのが、女優の長澤まさみさん。ヒロインを演じた2004年の映画『世界の中心で、愛をさけぶ』でブレイクして以降、『プロポーズ大作戦』や『コンフィデンスマンJP』など数多くの大ヒット映画やドラマに出演。今もなお、絶大な人気を誇っている。
続く３位は広瀬すずさん、今田美桜さん、新木優子さん、出口夏希さん、上戸彩さんの５人が７票で並んだ。その他には、川口春奈さんやサナ（TWICE）さん、有村架純さんらもトップ10入りしている。
「J１リーガーが選ぶ好きな女性芸能人」のトップ20は以下のとおり。
１位 HANA（９票）
長澤まさみ（９票）
３位 広瀬すず（７票）
今田美桜（７票）
新木優子（７票）
出口夏希（７票）
上戸彩（７票）
８位 川口春奈（５票）
９位 サナ（TWICE）（４票）
有村架純（４票）
KARINA（aespa）（４票）
新垣結衣（４票）
岡崎紗絵（４票）
山本舞香（４票）
浜辺美波（４票）
16位 倉科カナ（３票）
柴咲コウ（３票）
小松菜奈（３票）
永野芽郁（３票）
守屋麗奈（３票）
小芝風花（３票）
吉岡里帆（３票）
長谷川潤（３票）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！