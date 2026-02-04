想像以上のスケールとポケモン数！ポケモン“第1世代”が体験した『ポケパーク カントー』の圧倒的没入感と見どころ
『ポケットモンスター』初の屋外型常設施設『ポケパーク カントー』が2026年2月5日(木)、よみうりランド内にオープンする。600匹を超えるポケモンたちが暮らす世界を実際に歩いて体験できるという新施設の見どころを、内覧会を取材した“ポケモン第1世代”の記者の目から紹介する。
【画像を見る】『ポケパーク カントー』を詳細レポ
■広大な3エリアで構成される『ポケパーク カントー』
“ポケモンが実在する世界”を掲げて開業する『ポケパーク カントー』。約2.6ヘクタールの広大な敷地に、ポケパークエントランス広場、ポケモンフォレスト、カヤツリタウンの3つのエリアを設けた大型施設だ。
入り口に当たるポケパークエントランス広場は、よみうりランドの入園チケットを持っていれば誰でも立ち寄れるエリア。ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイの5匹のポケモンが並ぶオブジェや巨大なモンスターボール、「セッコク博士研究所」の前などで写真撮影が楽しめる。なお、入り口から見て左手側に建つセッコク博士研究所と、右手側の「ポケモンだいすきショップ」の入場には『ポケパーク カントー』のチケットが必要となる。
セッコク博士研究所はポケモンフォレストの入り口に当たる施設で、その名の通りカントー地方のカヤツリタウン出身のセッコク博士がポケモンの研究を行っている場所だ。
ポケモンだいすきショップでは、『ポケパーク カントー』限定グッズをはじめさまざまなポケモン関連アイテムを購入できる。
■ポケモンの数と存在感に圧倒される「ポケモンフォレスト」
『ポケパーク カントー』の目玉のひとつが、ポケモンたちの生態をじっくり観察できる「ポケモンフォレスト」。セッコク博士研究所からカヤツリタウンに続く全長約500メートルの道のりの中で、さまざまなポケモンの姿を間近で見ることができる。
エリアに足を踏み入れてまず感じたのが「ポケモンがいっぱいいる！」ということ。身も蓋もないように聞こえるかもしれないが、想像を超える数に圧倒される。あちこちから聞こえてくるポケモンたちの鳴き声や生活音もその感覚を補強してくれる。
具体的にどんなポケモンがいるかは実際に現地で探してほしいが、カントー地方だけに筆者のようなポケモン第1世代にとってなじみ深いポケモンも数多く見られた。
ポケモンフォレスト内は「ピカチュウとイーブイのもり」や「ディグダもくどう」など多彩な地形が広がり、場所ごとに生息するポケモンの種類が異なる。実際の森林や斜面を活かしたエリアだけに、「こんなところに暮らしているんだ」と実感が深まるはずだ。また、同じ種類のポケモンでも、バトルをしていたりのんびりしていたり、はたまたお遊びに夢中だったりと過ごし方も千差万別。種類ごとの特徴だけでなく、個体差や性格の違いも伝わってくる。ポケモンの中には道路まで出てきているものもいて、そうしたポケモンには触れることも可能だ。間近で観察することで、ポケモンごとのスケールもより感じられる。
今回はポケモンに詳しくないスタッフも同行しており、そのスタッフに見かけたポケモンの名前や特徴を紹介している時は、動物園や水族館に足を運んだ時のような感覚になった。一方で、高低差のある地形を、時にはポケモンの営みを妨げないように迂回しながら進む体験は、まさにポケモン世界で次の街へと向かう冒険そのものに感じられた。1人の時、友人連れ、親子で訪れた時それぞれで別々の楽しみがあるはずだ。
なお、地形を活かしたアップダウンのあるエリアのため、5歳未満は保護者同伴でも入場ができない。この他、110段の階段を上り下りすることが難しい人や、車いす・ベビーカー利用の人など入場に一定の制限があるため、申し込み前に確認しよう。
■人とポケモンが共存するカヤツリタウン
ポケモンフォレストを抜けた先に広がるのは、ポケモンセンターやフレンドリィショップ、カヤツリジムが立ち並ぶ「カヤツリタウン」。街中や柵の外などあちこちでポケモンの姿を見ることができるエリアだ。
カヤツリタウンを訪れるのは当然今回がはじめてだが、新鮮な光景と同時にどこか懐かしさも覚える。ポケモンフォレスト同様、こちらも何度も旅したポケモン世界の街を現出しているのだ。
ポケモンフォレスト側にはタウンを象徴する「アシレーヌの噴水」と広場があり、噴水ではみずタイプのポケモンが噴水に向けて「みずでっぽう」をくり出す姿を楽しめる。噴水近くのポケモンセンターでは、かいふくマシンでポケモンが回復する様子を体験でき、フレンドリィショップでは「フシギダネのはっぱカッタードリンク」や「ヒトカゲのひのこドリンク」、「ゼニガメのみずでっぽうドリンク」といったオリジナルドリンクや、「おいしいみず」「サイコソーダ」といった、ありし日に自動販売機で買いだめていた人も多いだろうボトル入りドリンクなどを販売している。
噴水広場からカヤツリジムを結ぶ目抜き通りは「ポケモントレーナーズマーケット」として両側にさまざまな店舗が軒を連ねる。グッズ販売をはじめ、ミニゲームや、ポケモンカード型のフォトフレームを貸し出し、カヤツリタウン内でフレームと同じポケモンを探して写真を撮れるサービスなど内容も多彩だ。
また、大量のモンスターボールが積まれた店舗では、ボール内のポケモンピンバッチをランダムで販売。ユニークなのが、ピンバッチは他の店舗のコルクボードに展示されているものやスタッフがつけているものと交換を申し込める点だ。当然、交換後は店やスタッフの手持ちポケモンピンバッジが入れ替わるので、同じ店でも訪れるごとに交換ポケモンが変わっている場合がある。目当てのポケモンがいるならあきらめずにいろいろな場所を巡るのもアリだろう。
飲食店は、バケットサンドやスープを取り扱う「チルタリスのはねやすめキッチン」や、おにぎりと豚汁がメインの「ピカチュウのおにぎりや」、ポケモンのラテアートドリンクなどを提供する「イーブイカフェ」がある。いずれもテイクアウトでの提供なので、カヤツリタウン内に設けられたテーブルなどでポケモンたちを眺めながら味わおう。
ポケモントレーナーズマーケットの店舗裏側には、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすというライドアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーランド「ブイブイヴォヤージュ」がそれぞれ設けられている。
そしてカヤツリジムでは、ポケモンたちによるショー「ピカピカスパークス！」を開催。ショーの開催時間は11時50分から、13時から、15時35分から、16時45分からの1日全4回。開催期間や時間は変更になる場合があるため、詳細スケジュールは公式サイトの営業カレンダーを確認しよう。
そしてタウン内では、ピカチュウとイーブイたちがパフォーマーとともに行進するパレード「ピカブイバブルカーニバル」が実施される。シャボン玉が飛び交う中、ポケモンたちが見せるキュートでキレのいいダンスは必見だ。開催時刻は、オープンからしばらくの間は13時20分からと、15時55分からの1日2回。こちらも営業期間・時間が変更される可能性があるので、営業カレンダーを要チェック。
■入場チケットは3種類！場内はキャッシュレス決済オンリー
『ポケパーク カントー』の入場チケットは「エリートトレーナーズパス」・「トレーナーズパス」・「タウンパス」の3種類。このうち、タウンパスは2026年5月入場分から販売となり、オープンからしばらくはエリートトレーナーズパスかトレーナーズパスでの入場となる。入場チケットは2026年1月22日からポケパーク カントー公式サイトにて抽選申し込み・先着販売を実施中だ。
エリートトレーナーズパスは、ポケモンフォレスト・カヤツリタウンに時間指定なしで入場できるもの。特別なグリーティングやカヤツリジム ショーの予約席、アトラクション優先レーン、オリジナルギフトグッズなどの特典がついたチケットとなり、ポケモンフォレストへの再入場も可能となる。
トレーナーズパスは、ポケモンフォレストには指定時間枠内に一度(再入場不可)、カヤツリタウンには時間指定なしで入場できるチケット。
タウンパスは、カヤツリタウン入場用のチケットで、ポケモンフォレストに入場することができない人や、カヤツリタウンのみに入場したい方向けの販売を予定しているという。なお、3歳未満はタウンパスなしでカヤツリタウンに入場可能だ。
チケット料金は来場日ごとの変動制。エリートトレーナーズパスは、13歳以上が1万4000円から、3歳以上12歳以下が1万1000円から、65歳以上が1万3500円から、障がいのある方が1万1000円から。トレーナーズパスは、13歳以上が7900円から、3歳以上12歳以下が4700円から、65歳以上が7100円から、障がいのある方が4700円からとなっている。なお、3種類いずれのチケットもよみうりランド入園チケットを兼ねている。
このほか、一部のショー観覧や、ポケパークエントランス広場のポケモンだいすきショップ入場には、アプリ整理券の取得が必要となる。整理券エントリーはよみうりランド入園後、ポケパーク カントー公式アプリから申し込みを行う。
また、場内はキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、二次元コード決済)のみ。現金の使用・購入はできないため、前もって決済手段を準備しておこう。
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
