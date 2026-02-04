STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアの人気グループ「ACEes」が、不二家の「Smile Switch」ブランドキャラクターに起用された。

同社はシュークリーム騒動を把握した上で起用

2日に行われた発表会に参加した際、メンバーの那須雄登は、

「幼い頃から一方的に不二家さんにお世話になっていた。結成2年目で今年は本当に勝負の年なので、このタイミングでお仕事をさせていただいて、心から感謝です」

とコメント。しかし那須は「美 少年」時代の2023年に、楽屋の壁に賞味期限切れのシュークリームを投げつける動画が流出した過去があるだけに、今回の起用は賛否となっている。

《シュークリーム投げてた人じゃないの？ 不二家のブランドキャラクターにふさわしいと思えないが…》

と、シュークリームも販売する不二家のキャラクターにはミスマッチでは？ という声がある一方、

《那須くんへ 良くない言葉見ないでほしいし絶対自分を責めないでね 気にならなくなるくらいたくさん買って拡散していくから》

と、商品を購入して応援するというファンも。

そこで起用した経緯などを不二家の広報部に聞いた。

「メンバーひとりひとりが魅力的な人柄であること、また今後の活躍が期待できるグループと考え、会社として応援したいという気持ちも込めて起用いたしました」

那須のシュークリーム投げつけ騒動を把握しているか？ という質問には、

「存じ上げております。本件につきましては、未来のACEesに期待し応援したいと考え、ブランドキャラクターへの起用を決定いたしました。起用に際しましては、タレントご本人とも会い、その人柄にふれる中で、彼らの真摯な姿勢と努力、成長を実感いたしました。今後、“スマイルスイッチ”第二弾を、彼らのさらなる成長とともに、互いを高め合いながら、日本中のみなさまに笑顔をお届けしてまいります」

と騒動を把握した上で、那須の成長を実感したことで応援したいというコメントを寄せた。

動画が流出した後、公式ホームページに、

「当時、食べ物を投げるという恥ずべき行動を取ってしまった事を深く、深く反省しております。食品を作ってくださる方々、楽屋を使わせて頂いている劇場の方々、動画を観て不快な気持ちになられた方々、本当に申し訳ございませんでした。皆様のお気持ちを考えると言葉もございません。（中略）グループ結成時から時間を共にしてきた大切なメンバーの顔に泥を塗ってしまった事を猛省し、今一度、誠心誠意、自分自身と向き合って皆様の信頼を少しでも取り戻せるように努めて参ります」

という謝罪コメントを発表するなど、猛省している那須。若気の至りとはいえ食べ物を粗末にしたことは擁護できないものの、起用してくれた企業の期待に応えるためにも行動で見せてくれることを期待したい。