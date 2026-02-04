【40代、マッチングアプリの彼氏に違和感】元婚活仲間から「彼みたいな好物件逃したらもういない」と言われたけど…3万円のプレゼントは高望みだったの？＜第4話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年７月６日）*****マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれて、付き合うことに。初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからはその半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます。隆さんの態度に違和感を覚えた智子さんは、関係を続けていいのか悩み始めて…

* * * * * * *

1話から読む

かつての婚活仲間の美和

前話からの続き。

隆との交際を続けるべきか迷い始めた頃、かつての婚活仲間でもある美和とひさびさに会うことになりました。

実は…↓↓↓

プレゼントの予算はひとつの指標

私は隆から誕生日プレゼントが、予算15,000円だと言われた話をしました。

美和がどう思うかを聞いてみたい気持ちもあったのです。

文句ばっかり言ってられないよ↓↓↓

こんな好条件はラストチャンス

美和には私がワガママみたいに言われて、少し納得できないところもありました。

でも話し合いもせずに「ちょっと違うかも」と言って別れてしまうには、隆はもったいない相手だとも思います。

隆とちゃんと話そうと決めて美和と別れました。

第５話へ続く。