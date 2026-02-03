2月2日に放送されたバラエティ番組『ネプリーグSP』（フジテレビ系）のゲストに、なにわ男子の大西流星が登場した。視聴者からは、大西のある部分に注目が集まっていた。

大西は、現在放送中の土曜ドラマ『横浜ネイバーズ』（東海テレビ・フジテレビ系）に出演しており、ダブル主演を務めるtimeleszの原嘉孝とともに、クイズに挑んだ。

「大西さんは、ほかの2チームとともにさまざまなクイズに挑戦していました。さらに、ピン芸人の大西ライオンさんと苗字が同じことを受け、ネプチューンの堀内健さんから『心配ないさ〜!』と無茶振りされる場面もありました。笑いもまじえながら、バラエティ色たっぷりで出演していました」（テレビ局関係者）

そんな大西は、白い襟にリボンがついたシャツに、黒のジャケットを着用していた。しかし、装い以上に視聴者は、大西の肌に注目していた。

《大西流星くんのお肌が心配》

《肌ヤバいな。めっちゃ忙しいんやろなあ》

オンエア中、大西の顔がアップになるたびに肌荒れが目立ち、心配の声が寄せられたのだ。芸能プロ関係者は、番組出演中の様子をこう語る。

「大西さんは、口元や頬まわりの肌が少し荒れている様子でした。さらに、それを隠すようにファンデーションも濃く塗られているようで、厚塗りにも見えました。遠目から見るとわからないものの、アップになると、それが不自然に映ってしまっていたのです」

大西は、2022年12月に化粧品ブランド『エテュセ （ettusais）』とのコラボレーションでコスメを発売するなど、自他ともに認める“コスメ男子”だ。プロデュースコスメは複数回にわたり発売され、トレンド感のあるカラーが人気を博していた。

「大西さんの肌荒れは、デビュー前からたびたび指摘されていて、もともと荒れやすい体質なのかもしれません」（同前）

美容にこだわりを持ちつつも、肌荒れには悩まされているようだ。また、アイドルとして多忙を極めていることも影響しているという。

「大西さんは、今回のドラマ出演など、俳優としても活躍しながら、なにわ男子のメンバーとしての活動も多忙です。2021年からはテレビ朝日系で『なにわ男子の逆転男子』という冠番組を持ち、2024年の『+Alpha』と題したツアーは全42公演が開催されました。さらに、2025年の『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ’BON BON VOYAGE’』が9都市で開催されるなど、大規模なライブが続いています。

2025年の年末は、3年ぶりとなるカウントダウンライブも開催され、昼夜問わず仕事が続きました。肌トラブルが起きるほど、不規則な生活が続いているのかもしれません」（同前）

多忙なアイドルがきれいな肌を保つのは、至難の業なのかもしれない。