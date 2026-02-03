元調理師66歳「家では料理しない」あるある話に苦笑い…92歳が明かす「ラーメン30円」時代の衝撃的な金銭感覚
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル【梅子の年金トーク!】が「【年金いくら？】年金生活の予行練習した…調理師66歳と履物店92歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。年金受給にあたり「予行練習をした」と語る66歳男性の堅実な準備や、92歳男性が語る昭和の金銭感覚が大きな反響を呼んでいる。
動画前半に登場したのは、元調理師の66歳男性。現在は月額約13万円の年金を受給しているが、手取りは11〜12万円程度だという。男性は仕事を辞める前の1年間、年金受給額だけで生活できるか試す「年金生活の予行練習」を行い、「これならやっていける」という目処がついたため退職を決意したと明かした。
さらに男性は、老後を見据えて持ち家を売却したことにも言及。「夫婦二人では広すぎて持て余す」と判断し、売却益約2000万円を得て賃貸マンションへ転居したという。これにはインタビュアーも「合理的で賢い選択」と感嘆の声を上げた。男性は夫婦で貯めた約2000万円の貯蓄を投資に回すなど、非常に計画的な老後資金の運用を行っており、最後には「夫婦で日本一周クルーズに行くのが夢」と笑顔で語った。
動画後半では、昭和7年生まれの92歳男性が登場。かつて浅草の問屋街で働き、その後も会社員として勤め上げたという男性は、現在の年金受給額を「月9万円くらい」と明かす。戦後の混乱期を生きてきた世代だが、過去を振り返り「良い時代でしたよ」と穏やかに語る姿が印象的だ。
また、お金に困った経験を問われると、「伊達政宗に仕えた子孫だから、困ったら親が助けてくれた」と驚きのルーツを披露。吉原や山谷の当時の物価として「ラーメンが30円くらい」だった時代のエピソードも飛び出し、昭和から令和までを生き抜いた重みのある言葉が紡がれた。
動画前半に登場したのは、元調理師の66歳男性。現在は月額約13万円の年金を受給しているが、手取りは11〜12万円程度だという。男性は仕事を辞める前の1年間、年金受給額だけで生活できるか試す「年金生活の予行練習」を行い、「これならやっていける」という目処がついたため退職を決意したと明かした。
さらに男性は、老後を見据えて持ち家を売却したことにも言及。「夫婦二人では広すぎて持て余す」と判断し、売却益約2000万円を得て賃貸マンションへ転居したという。これにはインタビュアーも「合理的で賢い選択」と感嘆の声を上げた。男性は夫婦で貯めた約2000万円の貯蓄を投資に回すなど、非常に計画的な老後資金の運用を行っており、最後には「夫婦で日本一周クルーズに行くのが夢」と笑顔で語った。
動画後半では、昭和7年生まれの92歳男性が登場。かつて浅草の問屋街で働き、その後も会社員として勤め上げたという男性は、現在の年金受給額を「月9万円くらい」と明かす。戦後の混乱期を生きてきた世代だが、過去を振り返り「良い時代でしたよ」と穏やかに語る姿が印象的だ。
また、お金に困った経験を問われると、「伊達政宗に仕えた子孫だから、困ったら親が助けてくれた」と驚きのルーツを披露。吉原や山谷の当時の物価として「ラーメンが30円くらい」だった時代のエピソードも飛び出し、昭和から令和までを生き抜いた重みのある言葉が紡がれた。
YouTubeの動画内容
関連記事
「もっと優しくしてあげれば…」夫を在宅介護した79歳女性の述懐。移住1年後から始まった2年半の介護生活
元海上自衛官パイロット(75)が語る仕事論「仕事イコール趣味が一番良い」墜落事故を乗り越え見出した価値観
「ゴミ拾いして食べれるゴミは食べた」ローン7500万円で破産、63歳男性が語る“どん底”からの再起
チャンネル情報
年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！
youtube.com/@nenkin-talk YouTube