この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【感動のビフォーアフター】人を怖がっていたインコ、2年後の姿に胸が熱くなる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が、『ツクツク期のインコのつぶやきがかわいい【ジャンボとお喋り】』と題した動画を公開。2年前にお迎えされたジャンボセキセイインコのつっきーくんが、臆病な性格から少しずつ心を開き、飼い主との絆を深めていく様子が収められている。



動画は、飼い主がケージ越しのつっきーくんを撫でようとすると、絶妙な距離感で避けられ、つっきーくんに大笑いされてしまう場面から始まる。しかしそれは2年前とは全く違う様子だった。

ペットショップでの生活が長かったつっきーくんは、2年前にお迎えされた当初、新しい環境に不安を感じ、ケージの隅で固まってしまうほど繊細だった。

そんな彼が、飼い主の愛情に支えられて少しずつ心を開いていき、初めてケージの外へ飛び立った日から2年、今では飼い主の手にごはんがあれば喜んで飛んでくるようになった。

最近ではごはんがなくても手に乗ってくれるようになり、一緒におしゃべりを楽しむ時間が増えたという。動画では、飼い主と楽しそうに会話するつっきーくんの愛らしい姿が捉えられている。



そして、1日の終わりにはすっかり「甘えん坊モード」に。冒頭では触らせてくれなかったのが嘘のように、うっとりとした表情で指に頭を預け、カキカキを堪能する姿が…。

臆病だったインコが見せる信頼の証と、2年間で築かれた深い絆が、見る人に温かい感動と癒やしを与えてくれる動画となっている。

この投稿には「つっきーの成長ぶりに涙、ジーンときました」「クスって笑える要素も満載w」「ママさんと楽しい会話まで出来るの本当にすごい」など、絶賛のコメントが寄せられた。