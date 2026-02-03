熱が入りすぎて口も舌も回らなくなったのか？「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第2試合で、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）がアガる直前、当たり牌を掴んでしまったEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）に向けて「危ない！」と連呼。そのうち意味不明な言葉へと変化し、ファンから「日吉さん、何て言ったの？笑」と突っ込まれる場面があった。

【映像】「あぶあぶ＆＃％＄！！」日吉、意味不明実況のシーン

東1局2本場のことだ。親番・松本が試合開始直後から連荘を重ねて4万200点持ちのトップ目。さらなる加点を目指すと次々に対子を重ねて、わずか7巡目でリーチ。七対子・ドラ2で、待ちは9索単騎だ。6索、5索と切っており、ソウズは嫌ったように見える捨て牌。字牌から中張牌を処理したような見た目にもなっており、七対子にも9索待ちにも見えない絶好機だ。

逆に相手からすれば大ピンチ。9巡目、イーシャンテンまで来ていた亜樹の手元に9索がやってきた。完全に手を崩してベタオリでもしない限り、この9索を止める理由がない。すると日吉は、今にも切られそうな9索を見て「危ない！」と叫ぶと、続いて亜樹が9索に指を伸ばしたところから「あぶね！あぶね！あぶあぶ＆＃％＄！！」と、最後には意味不明な言葉を発し続けた。

日吉の叫びも虚しく、亜樹は9索をツモ切りし松本がロン。リーチ・七対子・ドラ2の満貫1万2000点（＋600点）を回収していた。松本が5万点台に乗せるアガリもインパクト十分だったが、ファンは日吉の実況に気を引かれたようで「レロレロレロレロ」「日吉おもしれーな」と盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

