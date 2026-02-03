今回は、元いじめっ子女子を、夫が撃退したエピソードを紹介します。

高校の同窓会で…

「高校時代、女子3人のグループからいじめられていました。社会人になった今も、いじめられた辛い過去は忘れることができません。

そんなある日、高校の同窓会のお知らせがきて、参加したんです。そこには私をいじめた女子たちも来ていて、私の外見や仕事をバカにするような発言をされ、『この人たち、全然変わってないな……』と思い、あきれました。

これ以上ここにいたくないと思い、同窓会の途中で帰ることにし、夫に迎えに来てもらったんです。すると、元いじめっ子女子たちは、態度が急変。私の夫に甘えた声で『イケメンで素敵ですね！ よかったら友達紹介してもらえませんか？』と言っていたんです。

でも夫は、その女子たちがかつて私をいじめた人だとすぐに気づき、『あんたみたいな女に友達紹介するわけないだろ（笑）』『妻のことをいじめたなんて、とても許せない』などと言ってくれました。

元いじめっ子女子たちは、みじめそうな表情で黙っていて、スカッとしました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女性の旦那さんがイケメンだと分かったとたん、態度が急変し、すり寄ってくるなんて、ありえません。旦那さんとしても、大切な妻を傷つけた人を許せるわけがないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。