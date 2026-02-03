¹õÁ¥¥¹¥Þ¥Û¡ÖNothing¡×Âç¸¦µæ¡£¡ÖApple°Ê¾å¤ËApple¤·¤Æ¤ë¡×¿·¶½¥á¡¼¥«¡¼
¡ÖNothing Phone(3)¡×³Æ12Ëü4800±ß¤«¤é¡£ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Nothing OS¤Ê¤ÉÆ±¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬ËþºÜ¡£ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Î²£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï³Æ¼ïÄÌÃÎ¤ÎÉ½¼¨¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¡£¥á¥¤¥ó²èÌÌ¤ä¥Ð¥¤¥Öµ¡Ç½°Ê³°¤ÇÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤âÆ±¼ÒÃ¼Ëö¤ÎÆÃÄ§¤À
¶áÇ¯¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜÂÎ¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ç¡¢OS¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó´ðÄ´¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤¬Nothing¡£¤½¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ª¥È¥¯¤Ê¹ØÆþÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥É¥ë¤ä¹â¥³¥¹¥ÑÃ¼Ëö¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡Ú¤È¤¬¤ê¤¹¤®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÃíÌÜ¤Î¿·¶½¥á¡¼¥«¡¼¡ª¡Û
ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¡¢OS¤ÎUI¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡ÖNothing Technology¡×¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¹¹ð¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢SNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤âÅ¸³«Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê¿·¶½¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òIT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¡Ê¤Û¤¦¤ê¤ó¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Nothing¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡2020Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤CEO¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤Ç1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¤ËËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¡ÖOnePlus¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¤µ¤é¤ËÁÝ½üµ¡¤ÇÍÌ¾¤Ê¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤é¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ÆNothing¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Nothing¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁêÅö¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤È¤½¤Î»±²¼¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Nothing¤Ï25Ç¯¤Î½éÆ¬¤Ë¤ÏÇä¾åÎß·×¤¬10²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ï¿·¶½¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖNothing Headphone(1)¡×³Æ3Ëü9800±ß¡£Ï·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡¢KEF¤È¶¦Æ±³«È¯¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜÂÎ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÊªÍý¥¡¼¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤Ë¤âNothing¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ª
¡½¡½¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤CEO¡¢¼ã¼ê¤À¤·¡¢¤ä¤ê¼ê¤Ê¤Î¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡CEO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¼ã¼êÃæ¿´¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î°Æ·ï¡¢Æ°²è¹¹ð¤Ê¤É¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤º¡¢¼«¼Ò¤ÎSNS¤«¤é¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¤½¤³¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¸òÎ®¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÎã¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖCommunity Edition¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Community Edition¤ÏÄê´üÅª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¼ã¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎµÒÁØ¤Ï¤Û¤Ü¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Nothing¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤ÎNothing¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼ã¼Ô¤¬Ãæ¿´¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Nothing¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬30ºÐ°Ê²¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Nothing¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤¬Ãå¼Â¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÇÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Þ¤º¡¢³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇØÌÌ¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ¼Ëö¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Nothing OS¡£¤ª¤¸¤µ¤ó»ëÅÀ¤À¤È¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¿§¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÄÌÃÎ¤Ë¸÷¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ã¼Ëö¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖGlyph¡Ê¥°¥ê¥Õ¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦LED¥é¥¤¥È¤äLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¼ïÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎÁ°ÌÌ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó»þÂå¤Ï¥é¥¤¥È¤ÇÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÆþ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Î²£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï³Æ¼ïÄÌÃÎ¤ÎÉ½¼¨¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤¬²ÄÇ½
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ïà¥¹¥Þ¥Û¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶á¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤½¤¦¡£¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤«¤â¡ª
Ë¡ÎÓ¡¡¤¢¤¨¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤â¤¢¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆNothingÀ½ÉÊ¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢RAM¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÍÆÎÌ¤Ê¤É¤ÏÃ¯¤â¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë°·¤¨¤ë¿å½à¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡¢°Å°Ç»£±Æ¤ä¥Þ¥¯¥í»£±Æ¤Ê¤É½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¡»¡»ÇÜ¥º¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¢þ¢þ¢þËü²èÁÇ¡×¤È¿ô»úÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Nothing¤Ç¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç35Ð¥Õ¥£¥ë¥àÄ´¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«µ¡Ç½¡¢ËÜÂÎ¤äOS¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¡¢¡ÖApple°Ê¾å¤ËApple¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖNothing Phone(3a)¡×5Ëü4800±ß¤«¤é¡£ÇØÌÌ¤Ë3´ã¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¼Ëö¡£ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ë
¡Êº¸¡ËNothing Technology¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤CEO¤Ï2020Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÁÏ¶È¡£¡Ê±¦¡ËNothing TechnologyÆüËÜË¡¿Í¤Î¹õ½»µÈÏº»á¡£¥½¥Ë¡¼¡¢Apple¤Ê¤É¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥Þ¥Û¤È¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥×¥í¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤ÊNothing¤Ï¡¢ÆüËÜ¾åÎ¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÃ¼Ëö¤¬¤É¤ì¤â¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÏàÆüËÜ»ÅÍÍá¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉéÃ´¤«¤é¡¢ÈóÅëºÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Nothing¤Ï¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤CEO¤¬¿ô½µ´ÖÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¡¢Suica¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î³«È¯¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£CEO¼«¤é¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·èÄê¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«È¯¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Nothing¤¬Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¤¢¤ë¾Ú¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î²»¶Áµ¡´ï¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Apple¤Ç¤âÀ½ÉÊÃ´Åö¤òÎòÇ¤¤·¤¿¹õ½»µÈÏº»á¤¬ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¿×Â®¤ÊÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î³«È¯¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤ÇÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNothing Phone (3a)Lite¡×³Æ4Ëü2800±ß¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï6.77¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤òºÎÍÑ¡£ËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©ÀÇ½¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤äeSIMÂÐ±þ¤Ê¤ÉÆüËÜÈÇÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤¬²÷Å¬¤Ê¹â¥³¥¹¥ÑÃ¼Ëö¡ª
¡ÚNothing¤Î¼åÅÀ¤È¤Ï!?¡Û
¡ÖNothing Ear(3)¡×2Ëü5800±ß¡£¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É´ðËÜµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ÆÄÌÏÃ¤ä¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNothing Phone¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆChatGPT¥·¥ê¡¼¥º¤Î²»À¼Áàºî¤â²ÄÇ½¡ª
¡½¡½¸½ºß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬ÆÈÀêÈÎÇä¤ò¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÄ¾ÈÎ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ëNothing¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£¥ª¥È¥¯¤ÊÇã¤¤Êý¤È¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Þ¤º¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏÆÈ¼«¤Î³ä°ú¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¿§¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖNothing Phone¡Ê3 a¡ËLite¡×¤ÏÄ¾ÈÎEC¤À¤È4Ëü2800±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï3Ëü2890±ß¡£ÆÈÀêÈÎÇä¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCMF Phone 2 Pro¡×³Æ4Ëü2800±ß¤«¤é¡£Nothing¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ24Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿CMF by Nothing¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ÇÅý°ìÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©¤Ç¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¡£4Ëü±ßÂæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡ÖCMF Watch 3 Pro¡×1Ëü3800±ß
¡ÖCMF Headphone Pro¡×1Ëü5800±ß
¡½¡½º£¸å¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë°Ê³°¤Î3¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢Nothing¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡KDDI¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ïn79¤È¤¤¤¦5G¼þÇÈ¿ôÂÓ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿à¥É¥³¥â»ÅÍÍá¤ÎÃ¼Ëö¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤În79¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î´ðÈÄ¤ò¤Û¤Ü´Ý¤´¤È´¹Áõ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î²þÎÉ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎNothing¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö°Õ³°¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡×¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤â¹õ½»»á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¹õ½»»á¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤È¤¬¤Ã¤¿ÌÌ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä³«È¯ÌÌ¤Ç¤Ï¤·¤¿¤¿¤«Ï©Àþ¤ÎNothing¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼ÂÍÑ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â²÷Å¬¤Ê³Æ¼ï¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤è¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ¡¡»£±Æ¡¿Ë¡ÎÓ³ÙÇ·