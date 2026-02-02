世界的に抹茶の需要が高まっている。

財務省が先月２９日に発表した貿易統計によると、２０２５年の抹茶を含む緑茶の輸出量が１万トンを超え、輸出額は過去最高となった。政府が３０年に農林水産物・食品の輸出額を５兆円とする目標を掲げる中、成長エンジンとして緑茶に期待がかかる一方、国内市場での価格高騰も懸念される。

抹茶を含む緑茶の輸出量は前年比約３８００トン増の１万２６１２トンで、１０年間で３倍となった。業界団体によると、１万トンを超えるのは約７０年ぶり。輸出額は約７２１億円で、過去最高だった２４年の３６４億円から倍増した。国・地域別では、米国が２９３億円で最も多く、全体の４割を占めた。欧州や東南アジアでも需要が伸びている。

米欧を中心に健康志向や日本食ブームが追い風となっている。「抹茶ラテ」などの飲み物が広く知られるようになり、パフェやクレープなどのスイーツでも人気の食材として使われている。

輸出拡大を受け、鹿児島県志布志市の茶農家「堀口園」では生産規模を拡大している。堀口将吾社長は「価格が高騰しており、引き合いの強さを感じる」と手応えを語る一方で、「商品の売れ行き悪化につながりかねず、中長期的な影響が心配だ」と話している。

世界的な抹茶の需要の高まりが、ペットボトル入りの緑茶飲料の価格上昇を招いている。伊藤園とコカ・コーラボトラーズジャパンは３月から、６００〜６５０ミリ・リットル入りを１割程度値上げする。両社は昨年１０月に値上げしていたが、原材料価格の高騰により、さらなる値上げに踏み切った。